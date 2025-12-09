G-III Apparel Group verhoogt winstprognose en introduceert kwartaaldividend

G-III Apparel Group, Ltd. presenteert de financiële resultaten voor het derde kwartaal van boekjaar 2026, afgesloten op 31 oktober 2025. De netto-omzet daalt met negen procent naar 988,6 miljoen dollar, vergeleken met 1,09 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst bedraagt 80,6 miljoen dollar, oftewel 1,84 dollar per verwaterd aandeel.

Ondanks de omzetdaling verhoogt G-III de winstprognose voor het volledige boekjaar 2026. Het bedrijf verwacht nu een jaaromzet van circa 2,98 miljard dollar, een verlaging ten opzichte van de eerdere 3,02 miljard dollar. De verwachte winst per verwaterd aandeel stijgt echter naar 2,72 tot 2,82 dollar, een verhoging ten opzichte van de eerdere prognose van 2,53 tot 2,73 dollar. De aangepaste EBITDA komt naar verwachting uit op 208 tot 213 miljoen dollar, tegenover de eerdere prognose van 198 tot 208 miljoen dollar.

Voorzitter en topman Morris Goldfarb schrijft de prestaties toe aan de kracht van het portfolio, met name de eigen merken, een gezonde mix van verkopen tegen volledige prijs en inspanningen om de impact van tarieven te beperken. "We verhogen onze winstprognose voor boekjaar 2026 op basis van de sterke resultaten in het derde kwartaal, met inachtneming van de onzekerheden rond de consumentenmarkt en de margedruk door tarieven", aldus Goldfarb.

Het management benadrukt dat de verhoogde prognose een balans vormt tussen de kracht van het derde kwartaal en de aanhoudende onzekerheden in de consumentenmarkt. Als blijk van het sterke financiële profiel kondigt G-III tevens een nieuwe kapitaalstrategie aan met een kwartaaldividend van tien dollarcent per aandeel, uitbetaalbaar op 29 december 2025.

"Ons sterke financiële profiel stelt ons in staat kapitaal direct aan aandeelhouders terug te geven, onder meer via ons nieuwe dividendprogramma. Tegelijkertijd blijven we strategische kansen nastreven voor winstgevende groei", voegt Goldfarb toe.