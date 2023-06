G-III Apparel sluit 25-jarige licentie met Halston

G-III Apparel, eigenaar van de merken Donna Karan, DKNY en Karl Lagerfeld, heeft een licentie afgesloten met luxe modemerk Halston, zo blijkt uit het kwartaalverslag van G-III Apparel.

In de overeenkomst is vastgelegd dat G-III de komende 25 jaar wereldwijd alle categorieën mannen- en vrouwenproducten voor het merk Halston zal ontwerpen en produceren. Aan het eind van de termijn van 25 jaar is er een “koopoptie” vastgelegd.

Halston producten zullen als resultaat van de samenwerking worden gedistribueerd via "betere" warenhuizen en digitale kanalen, zo stelt G-III.

De netto omzet van G-III Apparel daalde in het eerste kwartaal van boekjaar 2024 met 12 procent naar 606,6 miljoen dollar (566,9 miljoen euro). Wel heeft het bedrijf zijn verwachtingen voor de rest van het boekjaar verhoogd. G-III verwacht een netto-omzet van zo’n 3,29 miljard dollar (3,1 miljard euro) en een netto-inkomen van tussen de 125 miljoen dollar (117 miljoen euro) en 130 miljoen dollar (121 miljoen euro).