G-III Apparel verhoogt winstverwachting voor het volledige jaar ondanks omzetdaling in eerste kwartaal

De Amerikaanse modegroep G-III Apparel Group (G-III) presenteert de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027, afgesloten op 30 april 2026. De netto-omzet bedraagt 536 miljoen dollar, een daling van acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de omzetdaling stijgt de nettowinst in het eerste kwartaal naar 66,50 miljoen dollar, oftewel 1,50 dollar per verwaterd aandeel. Dit cijfer omvat een voordeel van 77,90 miljoen dollar onder de International Emergency Economic Powers Act. Op non-GAAP-basis bedraagt de nettowinst per aandeel een verlies van 0,21 dollar, tegenover een winst van 0,19 dollar per verwaterd aandeel vorig jaar. De brutomarge stijgt met 2.270 basispunten naar 64,9 procent.

Morris Goldfarb, voorzitter en directeur van G-III, verklaart: "Het kwartaal verloopt beter dan verwacht, met zowel netto-omzet als winst boven de prognose. Onze toekomstgerichte portfolio toont aanhoudende groei en gezonde verkoop tegen volledige prijs. Dit draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van de brutomarge ten opzichte van vorig jaar."

Strategische overname van Marc Jacobs

Het financiële rapport volgt op de recent aangekondigde definitieve overeenkomst voor de overname van het Amerikaanse ontwerpersmerk Marc Jacobs, in samenwerking met merkmanagementbedrijf WHP Global. De transactie resulteert in een 50/50 joint venture voor het intellectueel eigendom van het merk. G-III neemt de leiding over de wereldwijde operationele activiteiten.

Goldfarb voegt toe: "Marc Jacobs is een van de meest invloedrijke merken in de mode. Wij zien enorme kansen om voort te bouwen op deze sterke basis en langetermijngroei te realiseren in categorieën, kanalen en regio's." De huidige financiële vooruitzichten bevatten geen potentiële impact van deze lopende transactie.

Herziening van de winstverwachting voor boekjaar 2027

Op basis van de prestaties in het eerste kwartaal past G-III de financiële prognose aan voor het volledige boekjaar, eindigend op 31 januari 2027. De verwachte netto-omzet bedraagt circa 2,71 miljard dollar, een daling ten opzichte van 2,96 miljard dollar in boekjaar 2026. Deze schatting houdt rekening met een verwacht omzetverlies van circa 470 miljoen dollar aan Calvin Klein- en Tommy Hilfiger-producten.

De nettowinst voor het volledige jaar ligt naar verwachting tussen 171 miljoen dollar en 175 miljoen dollar, met een verwaterde winst per aandeel tussen 3,85 dollar en 3,95 dollar. Dit is een stijging ten opzichte van de nettowinst van 67,40 miljoen dollar in boekjaar 2026. De non-GAAP nettowinst ligt naar verwachting tussen 95 miljoen dollar en 99 miljoen dollar, een daling ten opzichte van 116,20 miljoen dollar vorig jaar. De aangepaste EBITDA ligt naar verwachting tussen 178 miljoen dollar en 182 miljoen dollar, vergeleken met 192,40 miljoen dollar in boekjaar 2026.

Voor het tweede kwartaal, eindigend op 31 juli 2026, verwacht G-III een netto-omzet van circa 570 miljoen dollar, tegenover 613,30 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. De nettowinst en non-GAAP nettowinst voor het tweede kwartaal liggen beide naar verwachting tussen 7 miljoen dollar en 11 miljoen dollar, vergeleken met respectievelijk 10,90 miljoen dollar en 11,20 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.