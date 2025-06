G-III rapporteert solide kwartaalcijfers en trekt winstverwachting in

De Amerikaanse kledinggroep G-III Apparel Group Ltd. zag zijn omzet in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 zoals verwacht dalen. De winst steeg echter verrassend sterk.

De moedermaatschappij van merken zoals Donna Karan, DKNY, Karl Lagerfeld en Sonia Rykiel overtrof met de donderdag gepubliceerde cijfers de marktverwachtingen. Vanwege de onvoorspelbare impact van het Amerikaanse handelsbeleid trekt het bedrijf echter zijn winstverwachtingen voor het hele jaar in.

In de drie maanden tot en met 30 april bedroeg de groepsomzet 510,8 miljoen euro. Dit is een daling van vier procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf wijt de daling aan het einde van de licentieovereenkomst voor jeans en sportkleding van Calvin Klein. De eigen labels DKNY, Karl Lagerfeld en Donna Karan boekten dubbele groeicijfers, benadrukte bestuursvoorzitter en CEO Morris Goldfarb in een verklaring. Al met al leverde de groep in het eerste kwartaal ‘solide resultaten’.

De Amerikaanse handelspolitiek zorgt voor onzekerheid

Ondanks een daling van de bedrijfskosten daalde het bedrijfsresultaat met 37 procent tot 8,5 miljoen dollar. Door lagere financieringskosten steeg de nettowinst voor aandeelhouders echter met 34 procent tot 6,8 miljoen euro. De verwaterde winst per aandeel steeg van 0,12 dollar naar 0,17 dollar en lag daarmee boven de verwachtingen.

Op basis van de huidige cijfers bevestigt het management zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Het rekent nog steeds op een omzet van circa 3,14 miljard dollar.

Vanwege de ‘onzekerheden omtrent importheffingen en de bijbehorende macro-economische omstandigheden’ trekt de groep echter zijn in maart gepubliceerde winstverwachtingen in. Momenteel rekent het op extra kosten van ongeveer 135 miljoen dollar als gevolg van de huidige Amerikaanse importheffingen. Deze kosten wil het bedrijf echter zoveel mogelijk compenseren door aanpassingen in de inkoop, gerichte prijsverhogingen en besparingsmaatregelen.