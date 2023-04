G-Star aansprakelijk voor schade Vietnamese kledingfabriek

De rechtbank van Amsterdam heeft in een tussenvonnis besloten dat modemerk G-Star Raw aansprakelijk is voor geleden schade van een Vietnamese kledingfabriek. Uit officiële rechtbankdocumenten blijkt dat de fabriek inkomsten misliep omdat G-Star de gemaakte afspraken niet nakwam. Het merk had afgesproken drie jaar lang jassen van een bepaald type af te nemen bij de fabriek, wat het uiteindelijk niet deed.

De kledingleverancier claimde 16 miljoen euro bij G-Star Raw, maar de rechtbank ging hier niet in mee. De rechtbank vond deze berekening van de schade door de leverancier te ruim. Hoeveel G-Star aan de Vietnamese fabriek moet betalen is nog niet besloten.

G-Star Raw annuleerde door moeilijkheden tijdens de pandemie bestellingen bij de Vietnamese leverancier. Aan het begin van de pandemie kwamen in de mode-industrie veel berichten naar buiten over merken en bedrijven die hun bestellingen annuleerden waardoor de strop bij de leveranciers kwam te liggen.

Opmerkelijk aan het tussenvonnis is dat de rechter het corporate social responsibility-beleid van G-Star heeft laten meewegen. Het annuleren van bestellingen leidde ertoe dat de fabriek in Vietnam moest sluiten en werknemers op straat kwamen te staan. De rechter geeft aan dat dit in strijd is met de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvan G-Star zegt deze te respecteren.

De uitspraak laat zien dat leveranciers die schade hebben geleden tijdens de pandemie wel degelijk gelijk kunnen krijgen bij de rechter. Of er meer gelijksoortige rechtszaken zullen komen is nog niet te overzien.