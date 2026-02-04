G-star kondigt ‘strategische herstructurering’ aan, 75 functies vervallen

Nederlands modemerk G-Star gaat herstructureren. Met deze stap wil het bedrijf anticiperen op de veranderende marktdynamiek, zo staat in een persbericht. Dit moet leiden tot een sterkere basis voor langdurige groei en blijvende merkrelevantie.

Het merk meldt dat de bedrijfsvoering wordt versimpeld en dat men sneller richting een meer consument-gedreven businessmodel wil. Het betekent ook dat de doorlooptijden worden verkort en het productaanbod van het merk onder de loep wordt genomen.

“G-star heeft een sterke merkidentiteit en een duidelijke toekomstvisie. Door onze organisatie te vereenvoudigen en onze focus te versterken, bouwen we aan een wendbaarder bedrijf dat onze klanten beter kan bedienen en duurzame groei kan realiseren,” aldus Rob Schilder, CEO van G-star.

De aanpassingen binnen het bedrijf, die complexiteit moeten verminderen en samenwerking en efficiëntie moeten versterken, zorgen ervoor dat 75 functies bij G-Star komen te vervallen. “We zijn ons bewust van de aanzienlijke impact op de betrokken collega’s en hebben met grote zorg een uitgebreid sociaal plan ontwikkeld om medewerkers tijdens deze overgang te ondersteunen”, aldus CEO Rob Schilder in het bericht.

Herstructurering bij G-Star

G-Star toonde recent de eerste collectie van nieuwe creatief directeuren Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh. Dit gebeurde in het hoofdkantoor in Amsterdam. Iets daarvoor werd ook een nieuw winkelconcept geïntroduceerd. Het persbericht van vandaag meldt dat het DNA van G-Star ongewijzigd blijft: deniminnovatie, vakmanschap en duurzaamheid.

G-Star verkocht in 2023 een meerderheidsbelang aan het Amerikaanse WHP Global. Het Nederlandse denimmerk behoort op dit moment nog steeds tot het portfolio van de Amerikaanse groep.