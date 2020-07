G-Star Raw vraagt in VS uitstel van betaling aan

G-Star Raw heeft in de Verenigde Staten een Chapter-11 procedure aangevraagd, zo bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. Deze procedure lijkt op het Nederlandse uitstel van betaling, maar leidt in de Verenigde Staten vaak tot een succesvolle herstructurering.

In mei vroeg het Nederlandse denimbedrijf ook al uitstel van betaling in Australië aan. “Op dit moment herzien we ons winkelbestand in de VS en Zweden. In de Verenigde Staten hebben we op eigen initiatief de route gekozen om dit middels een Chapter 11, subchapter 5 procedure te doen,” aldus de woordvoerder. “Ons beoogde einddoel is een kleinere gezonde retail portefeuille te behouden die beter aansluit bij de huidige marktsituatie.”

G-Star Raw benadrukt in het statement dat het aanpassen van de winkelportefeuille niet betekent dat het merk de regio’s gaat verlaten. “We herstellen zo de balans tussen G-Star winkels, strategische partners en online aanwezigheid.”