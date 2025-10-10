G-star rolt tweedehands programma Rewear uit naar België, Duitsland en Frankrijk

Denimlabel G-Star breidt zijn online tweedehandsplatform Rewear uit naar België, Duitsland en Frankrijk. Via het platform kunnen klanten tweedehands G-Star kleding kopen en verkopen.

De service maakt deel uit van de Repair–Rewear–Recycle-strategie van het merk, die erop gericht is kleding langer mee te laten gaan of een tweede leven te geven. “Onze ontwerpen zijn gemaakt om lang mee te gaan, dus we willen het zo makkelijk mogelijk maken om hun levensduur te verlengen. Deze uitbreiding markeert de volgende stap in onze reis naar meer circulariteit,” zo meldt het denimmerk in een persbericht.

Klanten kunnen kledingstukken aanschaffen of verkopen. Wanneer ze kledingstukken inruilen ontvangen ze een waardebon die kan worden besteed aan zowel nieuwe collecties als tweedehands items.

Het Rewear-platform werd in 2023 gelanceerd in Nederland.

Naast Rewear heeft G-Star de afgelopen jaren meerdere initiatieven gelanceerd om de levensduur van kleding te verlengen. Zo voert het merk via Certified Tailors gratis reparaties uit in Nederland, België, Duitsland en Zuid-Afrika.