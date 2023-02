Galeria Karstadt Kaufhof opent insolventieprocedure in eigen beheer

Het warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof heeft een belangrijke mijlpaal behaald als het gaat om de poging tot herstructurering. De rechtbank van Essen heeft dinsdag een insolventieprocedure in eigen beheer geopend voor het warenhuisconcern, aldus een verklaring van de rechtbank. Volgens de onderneming had de voorlopige commissie van schuldeisers eerder unaniem gestemd voor voortzetting van het zelfbestuur.

De insolventieprocedure in zelfbeheer volgt op de eerdere beschermingsprocedures. Galeria Karstadt Kaufhof had eerder het insolventieplan met details van het herstructureringsplan aan de rechtbank voorgelegd.

Toekomst van de vestigingen nog onduidelijk

Volgens het warenhuis zorgt het herstructureringsplan ervoor dat de Galeria-warenhuizen in de toekomst beter kunnen inspelen op de lokale behoeften van de consument. Zo wordt er bijvoorbeeld een plan voor klantvriendelijke verbinding van mobiele, online en instore winkelmogelijkheden omschreven. Het doel is een leidende positie te krijgen in de belangrijke segmenten zoals kleding, cosmetica en woonaccessoires. Daarnaast wordt er een plan voor horeca-aanbod benoemd. Bovendien moeten de locaties aantrekkelijker gemaakt worden voor de consument door de toevoeging van klantgerichte diensten, zoals verzekeringen, kleermakers, stomerij en diensten voor burgers.

Volgens de plannen zullen alle bestaande Galeria-warenhuizen worden gemoderniseerd en omgebouwd met een nieuw concept. Het bedrijf geeft echter nog geen concrete informatie over hoeveel filialen van het laatste grote Duitse warenhuisconcern nog toekomst hebben. En dat na drie maanden na het begin van de beschermingsprocedure. Het is zeker dat meer dan veertig van de 129 vestigingen het slachtoffer worden. Of het er zestig of zelfs tachtig worden, lijkt op dit moment nog onzeker.

“Het bedrijf onderhandelt momenteel met verhuurders. Het hangt met name van hun beslissingen af welke specifieke vestigingen kunnen worden gesloten, voortgezet worden of eventueel overgedragen worden aan een koper”, aldus de verklaring.

Nieuw concept voor Galeria

De curator, Frank Kebekus, benadrukte dat Galeria een realistisch plan heeft gepresenteerd dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen. “Naar mijn mening is de kans zeer groot dat de vergadering van schuldeisers, die naar verwachting eind maart zal plaatsvinden, het plan zal goedkeuren en dat Galeria zich zo kan positioneren voor de toekomst.” De rechtbank van Essen heeft de vergadering van schuldeisers gepland op 27 maart in Essen.

Arndt Geiwitz, hoofdvertegenwoordiger van Galeria, benadrukte dat het nieuwe plan nu snel en consequent moet worden toegepast. “Als dit lukt, heeft Galeria een positieve toekomst in Duitsland.”

Met de opening van de insolventieprocedure kunnen schuldeisers hun vorderingen op Galeria Karstadt Kaufhof nu bij de curator laten registreren.