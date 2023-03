Galeria Karstadt Kaufhof sluit heroverweging van individuele winkelsluitingen niet uit

Duitse warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof geeft aan heroverwegingen van individuele winkelsluitingen niet uit te sluiten. Eerder gaf het concern nog aan dat het van plan is 52 winkels te sluiten. De heroverwegingen zijn wel onder voorwaarde van verdere concessies van pandverhuurders of lokale autoriteiten. "Als de huidige vooruitzichten voor het voortbestaan van de winkels aanzienlijk veranderen, is het goed mogelijk dat er een herbeoordeling plaatsvindt", vertelde een woordvoerder van de onderneming dinsdag aan de Deutsche Presse-Agentur in Essen.

Al bij de eerste insolventieprocedure in 2020 was het aantal sluitende filialen door dergelijke concessies op het laatste moment verminderd.

Blijkbaar staat de overname van individuele vestigingen van warenhuizen door andere retailers nog steeds op de agenda. Galeria had in januari al gemeld dat verschillende bieders belangstelling hadden getoond voor de overname van winkels. Onder hen was de Dortmundse modeketen Aachener. Een doorbraak in de gesprekken is echter blijkbaar nog niet bereikt. "Op dit moment kon geen overeenstemming worden bereikt met een overnemer", aldus de woordvoerder van het bedrijf.

De laatste grote Duitse warenhuisketen had maandag aangekondigd dat het 52 van de 129 nog actieve warenhuizen zou sluiten in het kader van de lopende insolventieprocedure. De sluitingen zullen in twee golven plaatsvinden tegen eind januari volgend jaar. Hierdoor zullen ook enkele duizenden banen verloren gaan.

Volgens de plannen van het warenhuisconcern zullen de resterende 77 winkels in de komende drie jaar allemaal ingrijpend worden gemoderniseerd. In de toekomst wil het concern zijn assortiment vooral concentreren op kleding, schoonheidsverzorging en woonaccessoires. Voor de nieuwe start moet de vergadering van schuldeisers in Essen op 27 maart echter groen licht geven. Indien de vergadering het insolventieplan verwerpt, dreigt de onderneming onmiddellijk te worden gesloten.

Eind oktober moest Galeria voor de tweede keer in minder dan drie jaar tijd redding zoeken in een beschermende insolventieprocedure. Miguel Müllenbach, de CEO van het bedrijf, noemde toen de torenhoge energieprijzen en de inzinking van de consumenten in Duitsland als redenen voor de bedreigende situatie van het bedrijf. De algemene ondernemingsraad geeft echter ook fouten van het management de schuld.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.