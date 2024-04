Galeria Karstadt Kaufhof verhuist hoofdkantoor naar Düsseldorf

Warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof plant een verhuizing. Het bedrijf zal het hoofdkantoor verhuizen van Essen naar Düsseldorf. De verhuizing staat op de planning voor 2025, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA.

“De verhuizing zal niet in één keer gebeuren, maar geleidelijk in de loop van de eerste helft van het jaar”, aldus curator Stefan Denkhaus tegen DPA. Als onderdeel van de reorganisatie zal kantoor worden verplaatst naar de winkel aan de Schadowstraße in Düsseldorf. Galeria heeft daar verschillende verdiepingen gehuurd, waarvan er één verbouwd gaat worden, aldus Denkhaus.

Dat Galeria uit Essen zou vertrekken, werd eerder al bekend, maar waar het neer zou strijken was toen nog niet bekend. Het pand in Essen is eigendom van een dochteronderneming van de eveneens insolvente Signa Group van de vorige eigenaar René Benko. Insolventiebeheerder Denkhaus wil Galeria meer middelgroot maken. Hij legde onlangs echter uit dat er “nog steeds enkele bedrijfsstructuren” onder curatele zijn. Ongeveer de helft van de 900 banen moet daarom worden geschrapt.

Afgelopen weekend werd bekend dat 16 van de 92 filialen van Galeria Karstadt Kaufhof moeten sluiten. De nieuwe eigenaar wordt een consortium bestaande uit de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en de investeringsmaatschappij BB Kapital SA van ondernemer Bernd Beetz. De overname gaat echter alleen door als de vergadering van schuldeisers het insolventieplan op 28 mei goedkeurt en het vervolgens wordt bekrachtigd door de rechtbank. Denkhaus wil het bedrijf eind juli overdragen aan de nieuwe eigenaren. Galeria heeft begin januari het faillissement aangevraagd. Het is het derde faillissement in drieënhalf jaar.

