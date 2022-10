Galeria Karstadt Kaufhof vraagt opnieuw staatssteun aan

Duitslands laatste grote warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof heeft opnieuw om staatssteun verzocht. Dit is bevestigd aan de Deutsche Presse-Agentur (DPA) uit regeringskringen.

Er was aanvankelijk geen informatie over het gevraagde steunbedrag. Galeria-baas Miguel Müllenbach had onlangs nog in een brief aan de werknemers gewaarschuwd dat het bedrijf zich "opnieuw in een bedreigende situatie" bevond. De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie hadden Galeria Karstadt Kaufhof belemmerd in haar aanvankelijk veelbelovende herstructureringsinspanningen.

Dit is al de derde keer in iets minder dan twee jaar dat het warenhuisconcern zijn toevlucht wil nemen tot staatssteun. Al begin 2021 en daarna nog eens begin 2022 had het bedrijf om overheidssteun gevraagd vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) kwam het traditionele bedrijf te hulp in twee steuncampagnes met in totaal 680 miljoen euro.

De poging van de groep om verdere overheidssteun te verkrijgen zal waarschijnlijk tot discussie leiden. De vorige staatssteun voor het bedrijf was al omstreden. Critici twijfelden aan de toekomstige levensvatbaarheid van het warenhuismodel of zagen de eigenaar van Galeria, de Oostenrijkse vastgoedmiljardair René Benko, als verplicht om de wankelende reus een handje te helpen.

Maar er waren ook voorstanders van de steunpakketten, zoals de Duitse winkeliersvereniging (HDE), die haar steun voor het tweede steunpakket rechtvaardigde met het belang van de groep voor de aantrekkelijkheid van veel stadscentra.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.