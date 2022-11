Galeria Karstadt Kaufhof zoekt redding in beschermingsprocedure

Müllenbach- “Permanente staatsleningen kunnen niet de oplossing zijn, maar er is een duidelijke koers nodig naar economisch levensvatbare structuren.” Tijdens de eerste lockdown van de coronapandemie in april 2020 had het laatste Duitse grote warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof al een keer redding gezocht in een beschermingsprocedure. Destijds duurde de insolventieprocedure tot eind september.

In zo’n insolventatievariant, die zich richtte op herstructurering, neemt een door de rechter benoemde bewindvoerder het toezicht op de redding over terwijl het management de controle behoudt. Daarnaast wordt het door een externe herstructureringsdeskundige geadviseerd. In het geval van Galeria zal, volgens informatie van de "Wirtschaftswoche", de Düsseldorfse advocaat Frank Kebekus het voorlopig beheer van de activa overnemen. De herstructureringsdeskundige Arndt Geiwitz zal de operationele herstructurering leiden. De twee deskundigen zaten al in dezelfde positie tijdens de eerste beschermingsprocedure in het voorjaar van 2020. Toen werden ongeveer veertig filialen gesloten, ongeveer vierduizend banen geschrapt en meer dan twee miljard euro aan schulden kwijtgeschonden.

Toch oordeelde detailhandelspecialist Jörg Funder van de Universiteit van Worms dat de bezuinigingen bij het faillissement van Galeria in 2020 niet diep genoeg gingen. De wil van de politiek, de zorgen over de levensvatbaarheid van veel stadscentra bij sluiting van een warenhuis en de belangen van eigenaar Signa, hebben dat destijds verhinderd. “Het warenhuis heeft bestaansrecht, maar heeft ook grote verzorging nodig. Daarom is er in Duitsland slechts plaats voor vijftig tot zestig winkels en niet voor alle 131 Galeria-warenhuizen”, aldus Funder.

Hoeveel warenhuizen in Duitsland op lange termijn kunnen overleven, wordt zelfs door deskundigen betwist. Johannes Berentzen, hoofd van het adviesbureau voor de detailhandel BBE, ziet slechts ruimte voor minder dan honderd warenhuizen. "En zelfs deze winkels hebben alleen toekomst als de kwaliteit van het verblijf en het bedrijfsmodel aanzienlijk worden verbeterd." Dat maakt hem meer een optimist.

De voormalige Kaufhof-baas Lovro Mandac beschouwt veertig tot vijftig warenhuizen in Duitsland als duurzaam op lange termijn. Een actuele analyse van de "Immobilienzeitung" komt zelfs tot de conclusie dat slechts dertig van de 131 winkels een veilig perspectief hebben.

Müllenbach in een brief aan de medewerkers: “Het is opnieuw onze plicht om de komende weken alles, echt alles, op de proef te stellen.” Daarnaast probeerde hij ook hoop te verspreiden. “Galeria is klaar voor de toekomst”, schreef hij en hij beloofde dat de groep een essentiële rol zou blijven spelen voor de Duitse stadscentra.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Sylvana Lijbaart.