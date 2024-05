Galeria: Nieuwe eigenaren willen tot 100 miljoen euro investeren

De nieuwe eigenaren van Galeria Karstadt Kaufhof willen de komende twee tot drie jaar tot 100 miljoen euro investeren om de resterende filialen van de warenhuizen te moderniseren. Dit hebben de eigenaren vrijdag bekendgemaakt aan Deutsche Presse-Agentur. Het Duitse tijdschrift ‘Spiegel’ berichtte hier als eerste over.

Als onderdeel van de insolventieprocedure moeten 16 van de 92 Galeria-winkels eind augustus hun deuren sluiten. Sinds begin april is bekend dat een consortium bestaande uit de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en de investeringsmaatschappij BB Kapital SA van ondernemer Bernd Beetz Galeria wil overnemen. Tot nu toe hebben ze nog niet gezegd hoeveel geld ze in het warenhuisconcern willen investeren.

Benko wilde 200 miljoen toezeggen voor de reorganisatie

De vorige eigenaar van Galeria, de Oostenrijkse ondernemer René Benko, had vorig jaar 200 miljoen euro toegezegd voor de reorganisatie van Galeria, waarvan de helft in de vorm van een lening. Afgezien van een miljoen euro aan aandelenkapitaal is er echter niets van terechtgekomen door de onevenwichtigheid van Benko's Signa Group. Als gevolg daarvan kwam Galeria in de problemen en vroeg begin januari faillissement aan. Dit is het derde faillissement in drieënhalf jaar.

Retail expert Carsten Kortum ziet een aanzienlijke investeringsachterstand bij Galeria. Tot nu toe zijn er slechts tien warenhuizen gemoderniseerd. De professor aan de Baden-Württemberg Coöperatieve Staatsuniversiteit in Heilbronn schat dat voor de overige 66 winkels gemiddeld 20 miljoen euro per winkel nodig is. In totaal zijn investeringen van meer dan een miljard euro nodig.

De overname door NRDC en Beetz zal alleen plaatsvinden als de schuldeisers op 28 mei akkoord gaan met het insolventieplan en dit vervolgens opnieuw wordt bevestigd door de rechtbank. Denkhaus wil het bedrijf eind juli overdragen aan de nieuwe eigenaren.