Galeries Lafayette krijgt La Redoute volledig in handen

La Redoute komt de komende maanden volledig in handen van de Galeries Lafayette groep, zo is te lezen in een gezamenlijk persbericht van de bedrijven. Galeries Lafayette had al 51 procent van het bedrijf in handen maar zal dit de komende maanden verhogen naar 100 procent.

Galeries Lafayette had al sinds 2017 51 procent in het bedrijf in bezit. Sinds dat moment heeft 'La Redoute het bedrijf getransformeerd en de relevantie van het businessmodel bewezen door sterke resultaten en significante groei te boeken de afgelopen twee jaar'.

De verandering van eigenaar en het nieuwe hoofdstuk van La Redoute zorgt ook voor een wisseling van de wacht binnen het bedrijf. Co-CEO's Nathalie Balla en Eric Courteille hebben aangegeven nieuwe projecten te willen nastreven, aldus het persbericht. De twee waren sinds 2014 Co-CEO's bij het bedrijf. Zij worden opgevolgd door Philippe Berlan.