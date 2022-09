Ganni nu B Corp gecertificeerd

Het Deense modelabel Ganni heeft een B Corp certificaat verkregen, zo meldt Ganni in een persbericht. In totaal behaalde het merk 90,6 behaalde punten, waarmee het zich naar eigen zeggen het “hoogst scorende hedendaagse modemerk tot nu toe” kan noemen.

Om een B Corp certificaat te behalen worden bedrijven beoordeeld op vijf punten: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klanten en de (lokale) gemeenschap. Het certificaat wordt uitgegeven door de Amerikaanse non-profit organisatie B Lab. Deze beoordeelt zowel het product en de bedrijfsvoering. Van de vijf effectgebieden scoort Ganni de meeste punten op het gebied van duurzaamheid, met 29,1 punten. Met name dankzij het gebruik van “gecertificeerde biologische, minder milieubelastende en gerecyclede vezels,” die zouden worden gebruikt voor het merendeel van de collecties van het merk.

Ganni streeft ernaar tegen 2025 een totaal aan 150 B Corp punten behaald te hebben. Hiervoor wilt het bedrijf zich verder focussen op de uitrol van haar koolstofinsluitingsregeling, de schaalvergroting van innovatieve stoffen en de bevordering van circulaire bedrijfsmodellen.

Zo deelt Nicolaj Reffstrup, oprichter van Ganni, over de ontwikkeling: "Ik hoop al jaren op een sectorbrede controle, omdat duurzaamheidsinitiatieven nog steeds grotendeels ongereguleerd zijn. Zolang onze politici blijven bewijzen dat ze niet het lef hebben om de groene agenda via wetgeving vooruit te helpen, moeten bedrijven zichzelf reguleren. B Corp biedt een tastbaar en transparant kader om bedrijven verantwoordelijk te houden en het vaststellen van industrie benchmarks. Gecertificeerd worden is een bewijs van al het werk dat ons team voortdurend steekt in deze reis om de meest verantwoordelijke versie van onszelf te worden. Het behalen van 90,6 punten is een feestje waard, maar er is nog een lange weg te gaan."