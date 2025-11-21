Gap Inc. boekt vergelijkbare omzetgroei in derde kwartaal dankzij Old Navy en Gap

Gap Inc., een van de grootste gespecialiseerde kledingretailers in de Verenigde Staten, rapporteert de resultaten over het derde kwartaal van boekjaar 2025. Dit markeert het zevende opeenvolgende kwartaal met positieve vergelijkbare omzetcijfers. De netto-omzet voor het kwartaal eindigend op 1 november 2025 stijgt met drie procent naar 3,9 miljard dollar, gedreven door brede kracht bij de merken Old Navy, Gap en Banana Republic.

De vergelijkbare omzet neemt toe met 5 procent, waarbij de winkelomzet met drie procent stijgt en de online verkoop met twee procent toeneemt tot veertig procent van de totale omzet. Het bedrijf sluit het kwartaal af met bijna 3.500 winkels wereldwijd, waaronder 2.497 eigen locaties.

“Onze strategie werkt en onze merken winnen aan momentum”, zegt president en algemeen directeur Richard Dickson. “De kracht van onze prestaties in het derde kwartaal en tot nu toe positioneert ons goed voor het feestdagenseizoen. Dit geeft ons het vertrouwen om onze verwachting voor de netto-omzet over het hele jaar te verhogen naar de bovenkant van onze eerdere bandbreedte en onze vooruitzichten voor de operationele marge te verhogen.”

Alle merken behalve Athleta boeken vergelijkbare omzetgroei

Old Navy levert opnieuw sterke prestaties, met een netto-omzetstijging van vijf procent tot 2,3 miljard dollar en een vergelijkbare omzetgroei van zes procent. Dit is te danken aan momentum in denim, sportkleding en de categorieën voor kinderen en baby's, naast cultureel relevante partnerschappen.

Het merk Gap noteert een netto-omzet van 951 miljoen dollar, een stijging van zes procent op jaarbasis. Hiermee behaalt het merk voor het achtste kwartaal op rij een positieve vergelijkbare omzet met een toename van zeven procent.

Banana Republic ziet de netto-omzet met een procent dalen tot 464 miljoen dollar, maar de vergelijkbare omzet groeit met vier procent doordat consumenten reageren op verbeterde producten en storytelling-initiatieven.

Athleta blijft uitdagingen ondervinden, met een netto-omzet van 257 miljoen dollar, een daling van elf procent. Ook de vergelijkbare omzet daalt met elf procent, terwijl het merk werkt aan een langetermijnherstel in lijn met het revitaliseringsplan van het bedrijf.

Het bedrijfsresultaat bedraagt 334 miljoen dollar, wat resulteert in een operationele marge van 8,5 procent. De nettowinst komt uit op 236 miljoen dollar.

Gap Inc. verhoogt verwachting boekjaar 2025

Dickson benadrukt de voortdurende focus van het bedrijf op gedisciplineerde uitvoering: “We richten ons op excellente uitvoering en een sterke afsluiting van het jaar.”

Voor het boekjaar 2025 verwacht het bedrijf nu een groei van de netto-omzet tussen 1,7 procent en 2 procent, tegenover een eerdere verwachting van 1 tot 2 procent groei.