Gap Inc. meldt tweede jaar omzetgroei tijdens strategische transformatie

New York— Gap Inc. presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 januari 2026. Het bedrijf omschrijft dit als een overgang van 'fundamenten herstellen' naar een fase van 'momentum opbouwen'. De Amerikaanse kledinggroep behaalt een netto-omzet van 15,4 miljard dollar voor het volledige jaar. Dit betekent een stijging van 2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ondanks aanzienlijke macro-economische tegenwind, waaronder een substantiële netto-tariefimpact, handhaaft het bedrijf een operationele marge van 7,30 procent voor het boekjaar. President en chief executive officer Richard Dickson schrijft de prestatie toe aan "financiële en operationele discipline" en de aanhoudende kracht van het merkplatform.

Financiële prestaties boekjaar 2025

De netto-omzet van de groep in het vierde kwartaal bedraagt 4,20 miljard dollar. Een stijging van 2 procent op jaarbasis, ondersteund door een toename van 5 procent in online verkoop. E-commerce blijft een cruciale pijler voor het bedrijf en vertegenwoordigt 42 procent van de totale netto-omzet in het laatste kwartaal. Vergelijkbare verkopen binnen de portfolio stijgen met 3 procent.

Voor het volledige boekjaar rapporteert het bedrijf een nettowinst van 816 miljoen dollar, een brutomarge van 40,80 procent, een daling van 50 basispunten voornamelijk door een geschatte netto-tariefimpact van 120 basispunten en een operationele winst van 1,10 miljard dollar.

Het bedrijf sluit het jaar af met 3 miljard dollar aan contanten, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen. Als teken van toewijding aan aandeelhouderswaarde keurt de raad van bestuur een nieuwe aandeleninkoopautorisatie van een miljard dollar goed en verhoogt het eerste kwartaaldividend voor boekjaar 2026 met 6 procent naar 0,175 dollar per aandeel.

Merkhoogtepunten en categorie-uitbreiding

De prestaties variëren binnen de vier primaire merken van de groep. Gap, het naamgevende merk, toont aanzienlijk momentum met een stijging van de netto-omzet over het volledige jaar van vijf procent naar 3,50 miljard dollar en een toename van vergelijkbare verkopen met zes procent. Het merk verbetert zijn positie in de denimcategorie van nummer tien naar nummer zes binnen twee jaar.

Old Navy blijft de grootste omzetgenerator van de groep met een netto-omzet over het volledige jaar van 8,70 miljard dollar, een stijging van 3 procent. Banana Republic laat een toename van drie procent zien in vergelijkbare verkopen ondanks een daling van 1 procent in netto-omzet naar 1,90 miljard dollar.

Athleta daarentegen blijft uitdagingen ondervinden. De netto-omzet over het volledige jaar daalt met 10 procent naar 1,20 miljard dollar terwijl de groep zich richt op een langetermijnheropbouw van het merk.

Voor toekomstige omzetgroei benadrukt Dickson "groeiversnellers" in lifestylecategorieën:

Beauty: Een strategische uitbreiding gelanceerd met een pilot in 150 winkels bij Old Navy. Het bedrijf beschouwt beauty als een veerkrachtige categorie die doorgaans vijf tot twintig procent van de verkoop vertegenwoordigt bij vergelijkbare kledingmerken.

Accessoires: Geïdentificeerd als een onderontwikkeld segment met hoog opschalingspotentieel.

Parfum: Gap is van plan zijn parfumlijn later dit jaar opnieuw te lanceren.

Strategische verschuiving naar Fashiontainment en technologie

Gap Inc. zet steeds meer in op 'Fashiontainment' — het snijvlak van mode en entertainment — om merkrelevantie te stimuleren. Onder leiding van chief entertainment officer Pam Kaufman benut de groep muziek, film en kunst om consumenten te betrekken. Recente initiatieven omvatten een muziekvideosamenwerking met Katseye en mode-activaties tijdens het NBA All-Star Weekend.

"Deze campagnes zijn ontworpen om interesse te wekken," aldus Dickson. Hij merkt op dat toegenomen culturele relevantie zich direct vertaalt in hoger verkeer via omnichannel-contactpunten. Het bedrijf is ook van plan de uitrol van nieuwe winkelformats voor het Gap-merk te versnellen na succesvolle tests op locaties zoals het Flatiron District in New York en Soho.

Vooruitzichten voor boekjaar 2026

Voor het komende boekjaar verwacht Gap Inc. een netto-omzetstijging tussen 2 en 3 procent. Hoewel het eerste kwartaal naar verwachting een tegenwind van 200 basispunten ondervindt door importheffingen, merkt financieel directeur Katrina O'Connell op dat sourcingstrategieën deze impact naar verwachting zullen verzachten. Mogelijk veranderen ze zelfs in een meevaller in de tweede helft van het jaar.

Het bedrijf stelt een aangepaste verwaterde winst per aandeel van 2,20 tot 2,35 dollar vast voor boekjaar 2026. Kapitaaluitgaven worden geschat op ongeveer 650 miljoen dollar, wat een toegenomen investering in technologie en verbeteringen van de winkelervaring weerspiegelt.