Gap Inc. neemt Drapr over en ziet hoogste omzet in Q2 in meer dan tien jaar

Modegroep Gap Inc. neemt e-commerce startup Drapr over, dat laat het bedrijf weten middels een persbericht. Daarnaast maakt De modegroep zijn financiële resultaten van het tweede kwartaal 2021 bekend. Het bedrijf haalt de hoogste netto-omzet in meer dan tien jaar.

Drapr maakt het klanten mogelijk een 3D-avatar te maken om virtueel kleding te passen. De tool is ontworpen om klanten te helpen de beste kledingmaat en pasvorm te vinden om onnodige retourzendingen tegen te gaan, zo is te lezen in het persbericht. Drapr zal gebruikt worden om Gap Inc. te helpen de fit-ervaring te verbeteren en de digitale transitie te versnellen.

De modegroep behaalt een netto-omzet van 4,2 miljard dollar, omgerekend 3,6 miljard euro, dat is te lezen in het financieel rapport. De netto-omzet is 29 procent hoger ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020 en 5 procent hoger ten opzichte van het niveau voor de coronapandemie. Gap Inc. ziet vooral een positieve omzet in Noord-Amerika en de Bananenrepubliek.

Gap Inc. verhoogt de verwachtingen voor het hele jaar voor de netto-omzet, operationele marge en winst per aandeel. Zo verwacht het bedrijf een omzetgroei van ongeveer 30 procent ten opzichte van 2020 en wordt de verwachting voor de operationele marge aangepast van 7 procent naar 7,5 procent. De gerapporteerde winst per aandeel die nu voorspeld wordt is 2,10 dollar - 2,25 dollar (1,79 euro- 1,91 euro).