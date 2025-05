Gap Inc. overtreft verwachtingen met winstgevend eerste kwartaal

Modeketen Gap Inc., moederbedrijf van Old Navy, Gap, Banana Republic en Athleta, kondigt een netto-omzet van 3,5 miljard dollar aan (omgerekend 3,1 miljard euro) een stijging van twee procent voor het eerste kwartaal, eindigend op drie mei 2025. De vergelijkbare omzet steeg ook met twee procent jaar-op-jaar. De online omzet steeg met zes procent en vertegenwoordigde negenendertig procent van de totale netto-omzet, terwijl de winkelomzet gelijk bleef.

Samenvatting Gap Inc. rapporteert een netto-omzetstijging van twee procent in het eerste kwartaal van 2025, met een sterke groei in online verkopen en een verbeterde winstgevendheid.

Old Navy en Gap laten positieve verkoopcijfers zien en winnen marktaandeel, terwijl Banana Republic zich herpositioneert en Athleta uitdagingen ondervindt.

Gap Inc. handhaaft positieve verwachtingen voor het boekjaar 2025, met een verwachte omzetgroei van één tot twee procent en een focus op aandeelhoudersrendement.

De winstgevendheid van het bedrijf is ook verbeterd. De brutomarge steeg met zestig basispunten tot 41,8 procent, het bedrijfsresultaat bereikte 260 miljoen dollar, wat resulteerde in een operationele marge van 7,5 procent. De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 193 miljoen dollar, wat zich vertaalt naar een verwaterde winst per aandeel van 51 dollarcent.

President en CEO Richard Dickson prees de prestaties en verklaarde: “Gap Inc. heeft sterke resultaten behaald in het eerste kwartaal, de financiële verwachtingen overtroffen en voor het negende kwartaal op rij marktaandeel gewonnen.” “In deze zeer dynamische omgeving zijn we optimistisch maar realistisch en blijven we ons richten op de beheersbare factoren terwijl we ons bedrijf bouwen voor groei op lange termijn”, voegde hij eraan toe.

Gap behaalt sterke groei in Q1

Vanuit merkperspectief zette Old Navy zijn sterke momentum voort met een netto-omzet van twee miljard dollar, een stijging van drie procent, en een vergelijkbare omzet die ook met drie procent steeg, waarmee het negende kwartaal op rij marktaandeel werd gewonnen.

De netto-omzet van het merk Gap steeg met vijf procent tot 724 miljoen dollar, met een vergelijkbare omzet die ook met vijf procent steeg, waarmee het zesde kwartaal op rij met een positieve vergelijkbare omzet en het achtste kwartaal op rij met een toename van het marktaandeel werd behaald, wat duidt op een sterke klantenresonantie.

De netto-omzet van Banana Republic daalde met drie procent tot 428 miljoen dollar, met een gelijkblijvende vergelijkbare omzet, aangezien het merk zich richt op herpositionering. Athleta stond voor uitdagingen, met een netto-omzetdaling van zes procent tot 308 miljoen dollar en een daling van de vergelijkbare omzet met acht procent, wat wijst op voortlopende inspanningen om de product- en marketingstrategieën van het merk te herzien.

Het bedrijf sloot het kwartaal af met ongeveer 3.500 winkels in meer dan vijfendertig landen, waarvan 2.496 in eigen beheer.

Gap blijft positief over de vooruitzichten

Vooruitkijkend naar het boekjaar 2025 verwacht Gap Inc. een netto-omzetgroei van één tot twee procent en een groei van het bedrijfsresultaat van acht tot tien procent ten opzichte van de resultaten van boekjaar 2024. De vooruitzichten gaan uit van kapitaaluitgaven van ongeveer 600 miljoen dollar, naast ongeveer vijfendertig netto-winkelafsluitingen. Deze vooruitzichten voor het volledige jaar houden echter geen volledige rekening met de potentiële impact van importheffingen.

Voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2025 verwacht het bedrijf dat de netto-omzet ongeveer gelijk zal zijn aan die van vorig jaar en dat de brutomarge vergelijkbaar zal zijn met die van het eerste kwartaal.

Het bedrijf zette zijn commitment aan aandeelhoudersrendement voort en keerde 131 miljoen dollar aan contanten uit via 61 miljoen dollar aan dividend en 70 miljoen dollar aan aandeleninkoop, waardoor het aantal uitstaande aandelen werd teruggebracht tot 374 miljoen. De raad van bestuur keurde ook een dividend van 0,165 dollarcent per aandeel goed voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2025.