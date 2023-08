‘Gap Inc’s global creative director verliet bedrijf in juli’

De global creative director van Gap Inc., Len Peltier, zou in juli zijn functie hebben neergelegd. Het nieuws werd bevestigd in een verklaring van Gap Inc. aan de Britse nieuwssite Drapers. Een woordvoerder vertelde dat Peltier “deze zomer het bedrijf had verlaten”. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Peltier begon in 2017 in dienst bij Gap Inc. als creative director van Banana Republic, dat onderdeel is van de modegroep. In februari 2020 werd Peltier gepromoveerd tot de rol van global creative director van Gap Inc., waar hij drieënhalf jaar lang toezag op de creatieve campagnes van het merk.

Peltier’s vertrek bij Gap Inc. komt tegelijk met een aanzienlijke verschuiving in leiderschap bij de groep. In juli werd aangekondigd dat Richard Dickson de president en CEO van het bedrijf zou worden, en tegelijkertijd werd Chris Blakeslee binnen de groep benoemd tot president en CEO van sportkledingmerk Athleta.

In april werd bekend dat Gap Inc. ongeveer 1.800 banen zou schrappen in een poging zijn bedrijfsmodel en structuur te vereenvoudigen en te optimaliseren.