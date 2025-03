Gap rapporteert hogere winst en vergelijkbare omzet in Q4

De in San Francisco gevestigde kledingretailer Gap handhaafde het groeimomentum in het vierde kwartaal van 2024 met een vergelijkbare omzetgroei van 3 procent. De nettowinst steeg naar 206 miljoen dollar, vergeleken met 185 miljoen dollar die in het voorgaande jaar werden gerapporteerd.

De netto-omzet van 4,1 miljard dollar was echter 3 procent lager dan vorig jaar, de winkelomzet daalde met 4 procent en de onlineomzet daalde met 2 procent.

"We hebben het jaar afgesloten met opnieuw een succesvol kwartaal, waarbij we de financiële verwachtingen hebben overtroffen en voor het achtste kwartaal op rij marktaandeel hebben gewonnen", aldus president en CEO Richard Dickson.

Vooruitkijkend naar het fiscale jaar 2025 verwacht Gap dat de netto-omzet met 1 tot 2 procent zal groeien, terwijl de netto-omzet in het eerste kwartaal naar verwachting gelijk zal blijven of licht zal stijgen. Als onderdeel van het strategische plan is het bedrijf van plan om ongeveer 45 winkels te sluiten gedurende het jaar.

"Als we vooruitkijken, is 2025 een spannende stap in onze voortdurende transformatie, terwijl we ons blijven inzetten om een ​​goed presterend huis te worden van iconische Amerikaanse merken die op de lange termijn waarde opleveren voor onze aandeelhouders", aldus Dickson.