Gap sluit mogelijk alle Europese winkels

Gap Inc., gaat bezuinigen in Europa en heeft al zijn werknemers verteld dat het zijn Gap-winkelnetwerk op het continent kan sluiten en interesse heeft getoond in het aangaan van externe partnerschappen om een aanwezigheid in de Europese regio te behouden, zo meldt Women’s Wear Daily (WWD) in een nieuwsbericht.

Een bron zegt tegen WWD dat Gap wel heeft aangegeven om zijn e-commerce aanbod te vergroten. Op dinsdag plaatste Gap een statement op zijn website waarin werd aangegeven dat er een nieuw strategisch plan werd ontwikkeld, waarmee de winkels in Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Italië gesloten zullen worden. Het gaat in totaal om 120 winkels. Het sprak ook van de mogelijke sluiting van het Europese distributiecentrum.

Hoe de sluiting precies zal verlopen en wanneer werknemers hun baan zullen verliezen, wordt waarschijnlijk tijdens een informatievergadering besproken.