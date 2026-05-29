Gap verhoogt winstverwachting voor het volledige jaar ondanks wisselende merkprestaties

Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. heeft zijn jaarprognose bijgesteld na de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. De groep rapporteert een stijging van de netto-omzet met 1 procent tot 3,50 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 22 procent, het negende opeenvolgende kwartaal met positieve groei.

Uitstekend kwartaal voor het merk Gap

De prestaties binnen de portfolio varieerden gedurende de periode van dertien weken. Het in San Francisco gevestigde Gap Inc. zag zijn gelijknamige merk Gap een stijging van 10 procent behalen in zowel netto-omzet als vergelijkbare omzet, tot 796 miljoen dollar. Volgens het bedrijf is dit een van de sterkste prestaties voor het merk in meer dan twee decennia, gedreven door cultureel relevante storytelling in belangrijke categorieën zoals denim, fleece en kinderkleding.

Old Navy, het grootste merk in de portfolio qua omzet, behaalde een netto-omzet van 2,00 miljard dollar. Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, met een vergelijkbare omzetstijging van eveneens 1 procent. Groei in denim, activewear en kinderkleding werd gecompenseerd door zwakte in damesjurken. Tijdens een beleggersbijeenkomst ging Richard Dickson, president en chief executive officer van Gap Inc., in op de uitdagingen in deze categorie. Hij gaf aan dat de groep niet de juiste mode-waardeverhouding leverde voor seizoenslijnen, met ook zwakkere klantreacties op badmode en shorts.

De netto-omzet van Banana Republic steeg met 1 procent tot 431 miljoen dollar, met een vergelijkbare omzetstijging van 2 procent. Athleta, het activewearmerk, zette zijn daling over meerdere kwartalen voort. De netto-omzet daalde met 12 procent tot 270 miljoen dollar en de vergelijkbare omzet daalde met 11 procent. Het merk richt zich momenteel op het herzien van het productassortiment voor de tweede helft van het jaar.

Bedrijfsresultaat en margedetails

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 445 miljoen dollar over het eerste kwartaal en een operationele marge van 12,7 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 182 miljoen dollar, met een aangepaste operationele marge van 5,2 procent. De brutomarge voor het kwartaal was 40,5 procent, een daling van 130 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

De winkelomzet van de groep steeg met 3 procent, terwijl de e-commerce-omzet daalde met 2 procent. E-commerce vertegenwoordigt 38 procent van de totale netto-omzet. Gap Inc. sloot de periode af met 3.477 eigen winkels in ongeveer 35 landen.

De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 339 miljoen dollar, oftewel 0,90 dollar per verwaterd aandeel. De aangepaste nettowinst was 145 miljoen dollar, wat neerkomt op een aangepaste verwaterde winst per aandeel van 0,38 dollar.

Bijgestelde jaarprognose

Voor boekjaar 2026 verwacht het bedrijf een stijging van de netto-omzet met 1 tot 2 procent op jaarbasis, vergeleken met de eerdere verwachting van gelijk tot licht stijgend. Het bedrijf verhoogde zijn prognose voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel naar een bandbreedte van 2,30 tot 2,40 dollar, ten opzichte van de eerdere voorspelling van 2,20 tot 2,35 dollar.

De jaarprognose houdt rekening met een voordeel van 50 basispunten op de brutomarge en operationele marge door bijgestelde tariefaannames onder Section 122. Dit vertaalt zich naar ongeveer 80 miljoen dollar aan netto tariefverlichting.

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2026 verwacht de retailer een netto-omzet van gelijk tot min 1 procent op jaarbasis, vergeleken met 3,70 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De brutomarge zal naar verwachting gelijk blijven tot 50 basispunten dalen ten opzichte van de 41,2 procent van vorig jaar.