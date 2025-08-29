Gap's omzet in tweede kwartaal blijft gelijk; drie grootste merken aan kop

De Amerikaanse modegroep Gap Inc. rapporteert een gelijkblijvende netto-omzet voor het tweede kwartaal, eindigend op twee augustus 2025, van 3,7 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met één procent jaar-op-jaar, waarmee dit het zesde achtereenvolgende kwartaal van positieve groei is.

De winkelomzet daalde met één procent, terwijl de online omzet met drie procent steeg en goed was voor vierendertig procent van de totale netto-omzet van het bedrijf. Gap sloot het kwartaal af met ongeveer 3.500 winkels in meer dan vijfendertig landen.

In een persbericht zei Richard Dickson, president en CEO van Gap Inc., dat het bedrijf ‘de winstverwachtingen heeft overtroffen en de omzetdoelstellingen heeft behaald’. Hij vervolgde: ‘Met positieve vergelijkende cijfers voor het zesde achtereenvolgende kwartaal, aangedreven door onze drie grootste merken Old Navy, Gap en Banana Republic, is het duidelijk dat onze strategie werkt.’

Athleta en Banana Republic rapporteren daling, terwijl zustermerken stijging zien

De netto-omzet van Old Navy steeg met één procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 2,2 miljard dollar. De vergelijkbare omzet van het merk steeg met twee procent.

Voor Gap bedroeg de netto-omzet 772 miljoen dollar, een stijging van één procent. De vergelijkbare omzet steeg met vier procent, waarmee dit het zevende achtereenvolgende kwartaal van positieve vergelijkende omzet is.

Daarentegen rapporteerde Banana Republic een daling van de netto-omzet met één procent tot 475 miljoen dollar, ondanks een stijging van de vergelijkbare omzet met vier procent.

Athleta was het enige merk dat een daling rapporteerde in zowel de netto-omzet als de vergelijkbare omzet. De netto-omzet van het merk daalde met elf procent tot 300 miljoen dollar, met een daling van de vergelijkbare omzet van negen procent.

Volgens het bedrijf blijft Athleta zich richten op ‘het herpositioneren voor de lange termijn en het verbeteren van haar product en marketing’.

Bedrijfsresultaat daalt marginaal

Het bedrijfsresultaat van Gap voor deze periode bedroeg 292 miljoen dollar, een marginale daling ten opzichte van de 293 miljoen dollar van vorig jaar. De operationele marge was 7,8 procent.

De verwaterde winst per aandeel steeg met zes procent jaar-op-jaar tot 0,57 dollar, terwijl de nettowinst voor het kwartaal 216 miljoen dollar bedroeg.

De brutomarge daalde met 140 basispunten ten opzichte van vorig jaar tot 41,2 procent, gedreven door een daling van 150 basispunten in de handelsmarge. Het bedrijf zei dat dit te wijten was aan het feit dat het voordeel van de incrementele omzet in het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2024, gerelateerd aan de omzetdelings-overeenkomst met de creditcardpartner van het bedrijf, ten einde liep.

Gap handhaaft vooruitzichten ondanks tariefonzekerheid

Vooruitkijkend handhaaft Gap grotendeels zijn vooruitzichten voor fiscaal jaar 2025 ondanks de tariefonzekerheid. Het bedrijf verwacht een gelijkblijvende netto-omzet ten opzichte van het voorgaande jaar, met een verwachte groei tussen één en twee procent.

De operationele marge zal naar verwachting tussen 6,7 en zeven procent liggen, inclusief een geschatte 100 tot 110 basispunten aan netto-tariefimpact. Dit zou een daling betekenen ten opzichte van de 7,4 procent marge van 2024.