Geen beugel, wél steun: de gebreide bh-revolutie van Soft Revolt

Veel vrouwen zullen het herkennen, het gevoel van een knellende beugel-bh. Na een lange werkdag, een warme stadswandeling of een verre vliegreis is de eerste reflex meestal: uit met dat ding. Heden ten dage verkiezen steeds meer vrouwen, onder wie veel millennials, een bralette boven beugels. Maar voor vrouwen met cup D of hoger biedt de zachte bralette vaak onvoldoende steun. Voor hen kan het een uitdaging zijn de gulden middenweg tussen comfort en support te vinden.

Daar komt mogelijk verandering in. Op maandag 31 augustus lanceren Elles Roeleveld en Anet van Haaster hun lingeriemerk Soft Revolt. In het kort: Soft Revolt biedt een vrouwelijke, subtiele bh voor vrouwen met een vollere cup die geen beugels blieven, maar wel steun nodig hebben. De bh is het resultaat van anderhalf jaar intensief onderzoek naar de wensen van vrouwen en de mogelijkheden van computergestuurde breitechnologie. Van Haaster: “Met Soft Revolt vervullen we een grote behoefte waar nu weinig aanbod voor is.”

Verhalen uit de paskamer: van beugels naar bralettes

In de winter van 2019 verruilde Roeleveld een bloeiende carrière in de finance-wereld voor de lingerie. Roeleveld: “Ik wilde vanaf mijn dertiende al in de lingerie gaan werken. Mijn moeder werkte in een lingeriewinkel, mijn eerste loon ging naar lingerie. Na de middelbare school wilde ik technische textielkunde gaan doen, maar uiteindelijk koos ik toch voor de universiteit. Ik werkte jarenlang bij ING, maar na tien jaar ging het knagen.” Ze stapte uit de financiële wereld en ging aan de slag bij Fabienne Zwanenburg, eigenaar van de beroemde Amsterdamse lingeriezaak Salon de Lingerie. Roeleveld: “Fabienne heeft me de kneepjes van het vak geleerd. Maar ik wilde ook weten wat er in de paskamers van lingeriezaken gebeurde. Welke problemen zijn er? Waar lopen vrouwen tegenaan?”

Het viel Roeleveld op dat er een trend ontstond naar beugelloze bh’s. “Vooral voor thuis, of in het weekend. Maar bij millennials zag ik ook dat beugelloze bh’s en sportbh’s als dagelijkse producten populairder werden.” Ook Van Haaster, die al twintig jaar werkzaam was in de modeconsultancy, merkte die ontwikkeling op. “De jongere generatie hecht waarde aan comfort. Ze bewegen veel, sporten veel, reizen veel. Ze houden van zachtheid en natuurlijke vormen, ze willen letterlijk niet in een keurslijf zitten.” Roeleveld: “Er waren meerdere trends die erop wezen: beugelloos is the way to go.”

Fly Knits: inspiratie uit de sportswearindustrie

Roeleveld startte in het voorjaar met een eigen lingerielijn. “Het moest mooi zijn, geschikt voor vollere cupmaten, en duurzaam. Maar echt vernieuwend of duurzaam werd het in eerste instantie niet,” vertelt ze. “Er miste iets aan het concept.” Van Haaster, die Roeleveld destijds coachte bij de ontwikkeling van haar collectie, vond dat ook. “Elles had een mooie collectie gemaakt, maar ik vond het niet nieuw genoeg.” Om inspiratie op te doen begon Roeleveld naar andere industrieën te kijken, waaronder de sportswearindustrie. “Op het vlak van technische vernieuwing loopt sportswear enorm vooruit op de mode,” legt Van Haaster uit. “De meeste vernieuwing zit bij merken als Nike. Denk aan die gebreide sportschoenen, de Fly Knits. Een megasucces, waar jaren van research aan vooraf zijn gegaan.”

Elles Roeleveld en Anet van Haaster. Foto: Soft Revolt

De Fly Knits zouden een belangrijke inspiratiebron worden voor Soft Revolt. “Een vriendin van mij nam me mee naar een lezing van Lidewij Edelkoort,” gaat Roeleveld verder. “Achteraf kreeg ik haar te spreken, en toen we het over lingerie hadden, zei ze: ‘Ik snap dus niet waarom lingerie nog steeds niet gebreid is’. Ik moest meteen aan die Fly Knits denken: helemaal uit één stuk gebreid, stevig, ze kunnen goed tegen druk, hebben een mooie ronde pasvorm. Mensen lopen daar marathons op. Zou dat niet ook voor een bh kunnen? Drie dagen later zou de ITMA (een grote textielbeurs, red.) in Barcelona zijn, daar ben ik op het laatste moment naartoe gevlogen. Ik heb alle mogelijke machines en materialen gezien. Ik raakte ervan overtuigd dat het kon lukken. Ik heb Anet gebeld en gezegd: ‘We gaan een bh breien.’ Iedereen lachte me uit, maar Anet zei: ‘Wauw. Dit is pas echt een goed idee.’”

Een bh uit de breimachine

Een bh is een van de meest gecompliceerde kledingstukken om te maken: om een goede en ondersteunende vorm te verkrijgen zijn maar liefst veertig tot vijftig onderdelen nodig. Een constructie van piepkleine patroondelen, bandjes, stukjes elastiek, ringetjes en haakjes wordt bevestigd aan een solide basis: de beugel.

Vrijwel alle bestaande bh’s worden gemaakt van geweven textiel. Dat is opvallend, want geweven stoffen geven minder mee dan gebreid materiaal, zoals bijvoorbeeld jersey. Met behulp van hedendaagse computergestuurde breimachines kunnen bovendien specifieke en complexe vormen worden gerealiseerd. Door de keuze van het juiste garen kan daar stevigheid aan worden verleend. Zo kun je een sterke, ondersteunende bh bouwen zonder dat er beugels nodig zijn. “Onze bh komt bijna helemaal in één stuk uit de breimachine,” legt Roeleveld uit. “Dat is niet alleen efficiënter qua materiaalgebruik, maar scheelt ook heel veel CO2-uitstoot: we hoeven niet van overal ter wereld onderdelen te laten invliegen.”

Comfortabel, efficiënt, duurzaam - waarom bestaat de gebreide bh nog niet? Van Haaster: “Een trui maken doet men al honderden jaren: je maakt een mouw langer of korter, verandert een halsje, maar uiteindelijk blijft het een trui. Dit is anders. Iedere stap is nieuw.” Dat betekent dat elke stap uitgebreid onderzoek vergt, en dus veel tijd en geld. Geen aantrekkelijk perspectief in een modewereld die draait op snelheid en kostenbesparing. Roeleveld heeft het er ook niet altijd makkelijk mee. “Alleen die garens al,” verzucht ze. “We hebben zo’n tachtig garens getest. En dan hebben we het nog niet eens over machines gehad, of steken, of stekenspanning.” Maar, gaat ze verder, “we doen dit onderzoek omdat het echt een behoefte vervult. Ook dat is een verschil tussen een trui en een bh. Een bh is iets dat je iedere dag aantrekt, dat direct op je huid zit. Het is een fundamenteel product, dat maakt het heel boeiend.”

Een duurzame bh, voor en door vrouwen

Soft Revolt zit momenteel in de derde fase van Climate-KIC, een Europees steunprogramma dat coaching en funding biedt aan duurzame startups. In de aanloopfase moest Soft Revolt het opnemen tegen 120 andere bedrijven. “Zaten we daar, tussen de mannen van de TU Delft met hun innovatieve vliegtuig-skins,” grinnikt Roeleveld. Soft Revolt belandde uiteindelijk in de top vier van het programma. Het enige vrouwelijke jurylid van de competitie trok de rest van het panel over de brug nadat Van Haaster en Roeleveld haar een prototype van de bh hadden opgestuurd. Van Haaster: “We moesten de bh pitchen tijdens een Zoomgesprek. Toen het tijd was voor het juryoordeel, stak zij als eerste haar hand op. Ze had hem aangetrokken! En ze zei: ‘Helaas was het niet mijn maat, want hij zit wel heel lekker. En for your information, zei ze tegen de andere mannen uit het panel, ‘het eerste wat ik gewoonlijk doe als ik thuiskom, is mijn bh uittrekken. Want daar zit een beugel in.’ Ze reageerde als investeerder, maar ook als consument.”

Tijdens de deelname aan Climate-KIC besloot Van Haaster te stoppen met haar consultancywerk om zich volledig op Soft Revolt te kunnen storten. Roeleveld: “We kwamen in een nieuwe fase. De eerste fase was vooral technisch, de tweede meer consumentgericht. Dat is waar Anet goed in is. We hebben vijf, zes focusgroepen gehouden met vrouwen, geselecteerd op leeftijd en cupmaat, en met hen gesproken over hun behoeften. We hebben een website gebouwd en de social media op orde gebracht. De reacties die we krijgen, brengen ons het meeste plezier.”

“We hebben zelf een doelgroep op het oog, maar daar komen allerlei niche-doelgroepen bij,” ziet Van Haaster. “Iedereen heeft weer een andere reden om die beugel niet te willen.” Roeleveld: “We krijgen reacties van vrouwen die borstkanker hebben en die een zachte bh zoeken, mensen die werken in de gehandicaptenzorg die hun cliënten nu elke dag in strakke sportbh’s moeten hijsen, maar ook ex-coronapatiënten, die moeite hebben met ademhalen en voor wie een beugel-bh te stijf is. Het zijn en blijven niches, maar het is heel waardevol om telkens weer een nieuwe invalshoek te horen.”

Een ‘Soft Launch’ voor Soft Revolt

Op maandag 31 augustus is de ‘Soft Launch’ van het merk: dan gaan de eerste bh’s in de voorverkoop via crowdfundingsplatform CrowdAboutNow. Met de opbrengst kan de productie worden opgestart. In de voorverkoop kosten de bh’s 55 euro, de uiteindelijke retailprijs wordt 79 euro. De bh’s, gemaakt van verantwoord geproduceerde polyamide en cradle-to- cradle-gecertificeerde elasthaan, zullen verkrijgbaar zijn in zes verschillende maten - voor cup C en groter - en voorlopig alleen in zwart. Op de langere termijn moeten er meer maten, kleuren en modellen komen, maar alleen als daar aantoonbaar vraag naar is. Van Haaster: “Wij maken producten waar mensen behoefte aan hebben, niet voor de showroom.” Ter gelegenheid van de lancering ontwierpen ze wel een feestelijke Soft Revolt-kimono. “Over die kimono hebben we veel discussie gevoerd, na zo veel onderzoek is het voor ons heel moeilijk om ‘zomaar iets’ te maken. Soms zitten we er ook wel een beetje te diep in, hoor,” lacht Roeleveld. “Het mag ook wel eens gewoon leuk zijn.”

Voorlopig worden de bh’s alleen online verkocht. Roeleveld en Van Haaster hopen wel binnenkort zelf fittings te kunnen organiseren. “Misschien dat we een keer wat hotelkamers afhuren, of we gaan met een busje door het land,” mijmert Van Haaster. De dromen van Roeleveld reiken alweer voorbij de horizon. “Ik heb nog zoveel ideeën. In Israël werd onlangs een bh ontwikkeld die de eerste signalen van borstkanker kan detecteren. Dat is heel technisch, maar ook enorm inspirerend.”