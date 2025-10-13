Geen doorstart voor Claire's in Nederland

De Nederlandse vestigingen van de failliete sieradenketen Claire’s zullen niet heropenen. Er heeft zich geen enkele kandidaat gemeld om de winkels over te nemen.

De accessoireketen, die in Nederland negen winkels had en 45 medewerkers, ging in augustus failliet na het faillissement van het Amerikaanse moederbedrijf. Alle Nederlandse winkels zijn inmiddels gesloten. De faillisementsverkoop heeft zo'n 350 duizend euro opgebracht.

Volgens curator Frans Crul hebben zich geen belangstellenden gemeld voor een overname, zo blijkt uit het faillissementsverslag, dat door RetailTrends is ingezien.

In andere landen is er wel een toekomst voor Claire's. In de Verenigde Staten heeft investeringsfonds Ames Watson een aanzienlijk deel van de winkels en de merkrechten overgenomen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaan 156 winkels en de merkrechten over naar investeerder Modella Capital. De meeste andere Europese dochterondernemingen zijn echter, net als in Nederland, failliet gegaan zonder uitzicht op een doorstart.