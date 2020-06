Geen doorstart voor Nederlandse Parfois-winkels

De winkels van Parfois in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam krijgen geen doorstart, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Eind april werden de Nederlandse winkels van het Portugese merk failliet verklaard.

Eind april werd nog gemeld dat gekeken werd naar een mogelijke doorstart. Een algehele doorstart zou mogelijk zijn als de gegadigde partij gelieerd moest zijn aan het moederbedrijf, of snel afspraken kon maken met het moederbedrijf. Het Portugese moederbedrijf is namelijk ook leverancier van de winkels. “Mede gezien de onzekerheid en obstakels rondom de Covid-19 maatregelen is dit niet realistisch gebleken,” zo luidt het faillissementsverslag.

De activiteiten van de winkels waren sinds half maart 2020 al gestaakt vanwege de maatregelen rondom Covid-19, zo is te lezen in het verslag. De winkels hadden namelijk al te maken met tegenvallende verkopen sinds eind 2018, het moment dat het Portugese moederbedrijf de winkels overnam van failliete franchisenemer Parfection. In combinatie met hoge vaste kosten leidde de lage omzet tot verliezen en liquiditeitsbehoefte. Een kapitaalinjectie van Parfois was nodig maar omdat het bedrijf zwaar getroffen werd door de pandemie was hiervoor geen ruimte. Daardoor is kort na het sluiten van de winkels het faillissement aangevraagd.