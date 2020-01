Geen doorstart voor Witteveen Retail

Witteveen heeft geen doorstart weten te realiseren. Dit meldt curator Job Molkenboer telefonisch aan FashionUnited.

Er bleek weinig animo te zijn voor een doorstart van de Nederlandse damesmodeketen. Toen het faillissement werd uitgesproken aan het einde van november had het merk dertig winkels. Enkele van deze winkels zijn op dit moment nog geopend, maar deze zullen aan het einde van januari allemaal gesloten zijn. Bij het faillissement zijn 170 medewerkers betrokken.

Witteveen bereikt geen overeenkomst voor doorstart

Witteveen Retail viel onder de holding Victory & Dreams, die al in september failliet werd verklaard. Onder dezelfde holding viel ook Miller & Monroe die al eerder in het jaar omviel. Witteveen retail kondigde zelf in november al aan dat het uitstel van betaling had aangevraagd in een persbericht. Daarin was te lezen dat het faillissement het gevolg was van het faillissement van Victory & dreams. De curatoren van dat faillissement en het bestuur van Witteveen verschilden namelijk van mening over wederzijdse vorderingen. Door deze onenigheid was ‘Witteveen maandenlang niet in staat op normale wijze haar winkels te exploiteren en heeft zij grote verliezen geleden’, aldus het persbericht destijds.

Het is het tweede faillissement voor Witteveen. In 2017 werd het gered door Victory & Dreams Holding. Het merk zou toen verder gaan met 72 winkels, maar dat is de afgelopen twee jaar al flink gereduceerd.

Beeld: Facebook Witteveen