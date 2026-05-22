Geen fusie: Puig en Estée Lauder beëindigen onderhandelingen zonder akkoord

Madrid – Na bijna twee maanden van intensieve onderhandelingen komt er geen fusie, overname, of enige andere vorm van integratie tussen de Spaanse mode- en beautymultinational Puig en het Amerikaanse The Estée Lauder Companies. Beide bedrijven hebben via afzonderlijke verklaringen laten weten dat de onderhandelingen over een mogelijke integratie zijn beëindigd zonder akkoord. De gesprekken liepen officieel sinds 23 maart.

De afzonderlijke, maar inhoudelijk en structureel vergelijkbare, verklaringen werden op donderdag 21 mei om 22:05 Midden-Europese Zomertijd (CEST) gelijktijdig verspreid vanuit Barcelona en New York. Dat was om 16:05 Eastern Time, bij het sluiten van de beurs in New York. Puig, eigenaar van modehuizen als Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier en Paco Rabanne, meldt hierin het einde van de onderhandelingen met The Estée Lauder zonder fusieakkoord. Het bedrijf herinnert aan de eerdere mededeling van 23 maart, toen de gesprekken met de Amerikaanse multinational begonnen. Destijds werd al aangegeven dat zonder een formeel akkoord “een transactie noch de voorwaarden ervan gegarandeerd kunnen worden”. In een verklaring van directeur Jose Manuel Albesa benadrukt het Spaanse bedrijf het ‘verrijkende’ karakter van het proces en de soliditeit van zijn bedrijfsmodel. De groep blijft gefocust op de uitvoering van strategieën voor waardecreatie voor aandeelhouders, waarbij nieuwe fusies en overnames (M&A) niet worden uitgesloten.

“Wij waarderen de verrijkende gesprekken met The Estée Lauder Companies”, aldus Jose Manuel Albesa, directeur van Puig, in de verklaring aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV). “Puig heeft een solide groeiverleden, beter dan de premium beautymarkt. We blijven volledig gefocust op de uitvoering van onze strategie en het stimuleren van winstgevende groei, waarbij we de belangen van al onze ‘stakeholders’ bewaken.” De directeur van Puig voegt toe: “Deze beslissing verandert niets aan onze strategische koers. We bouwen verder op onze sterke punten in premium beauty, met een management gericht op merken, creativiteit, wendbaarheid en gedisciplineerde groei.”

In de 112-jarige geschiedenis van het bedrijf, en ondersteund door de recente resultaten van het boekjaar 2025 en het eerste kwartaal van 2026, “hebben we een onderscheidende cultuur laten zien die ons in staat heeft gesteld om al onze verplichtingen sinds onze beursgang na te komen. We hebben onze groeidoelstellingen behaald, de marge verbeterd en onze balans versterkt”, aldus Albesa. Met het oog op de toekomst: “Onze solide kapitaalstructuur geeft ons de flexibiliteit om een breed scala aan strategische alternatieven te overwegen die aansluiten bij onze langetermijnprioriteiten. We zullen een zeer selectieve en op waardecreatie gerichte benadering van M&A blijven hanteren om ons portfolio verder aan te vullen.” Ondanks het uitblijven van een fusie met The Estée Lauder, “bevestigen we vandaag ons vertrouwen in onze ‘Love Brands’ en onze uitzonderlijke teams, evenals in onze kracht als onafhankelijk bedrijf om op lange termijn waarde te creëren.”

The Estée Lauder overweegt verkoop van activa

De verklaring van The Estée Lauder Companies is vrijwel identiek aan die van Puig, zowel in structuur als in inhoud. De verklaring bevat uitspraken van Stéphane de La Faverie, president en directeur van de Amerikaanse beautygigant. Net als Albesa richt hij zich tot de aandeelhouders en benadrukt hij het constructieve karakter van de onderhandelingen en de kracht van het eigen bedrijfsmodel, dat intern opereert volgens het ‘One ELC’-model. Het bedrijf blijft zich richten op de uitvoering van zijn groeistrategieën, met name het strategische plan ‘Beauty Reimagined’. Daarbij wordt de verkoop van activa niet uitgesloten, wat een belangrijk detail is.

“Wij zijn dankbaar voor de gesprekken die we met Puig hebben gevoerd”, en na de afronding zonder akkoord, “herbevestigen we vandaag ons vertrouwen in de kracht van onze geweldige merken, onze getalenteerde teams en onze sterkte als onafhankelijk bedrijf. We zijn optimistischer dan ooit over ons vermogen om op lange termijn aanzienlijke waarde te ontsluiten via ‘Beauty Reimagined’, en we blijven gefocust op het versnellen van die vooruitgang. We beschikken over een van de krachtigste portfolio's van luxe beautymerken ter wereld, ondersteund door een uitzonderlijke merkwaarde in alle categorieën, regio's en consumentensegmenten. Daarom geloven we dat we in een unieke positie verkeren om wereldwijd duurzame groei op lange termijn te realiseren”, aldus Stéphane de La Faverie, president en directeur van The Estée Lauder Companies.

“Via ‘Beauty Reimagined’ en de implementatie van ons ‘One ELC’-bedrijfsmodel bouwen we aan een snellere, wendbaardere en meer consumentgerichte organisatie. Deze organisatie versnelt innovatie, versterkt de uitvoering, schaalt winnende ideeën wereldwijd op en investeert in de grootste groeikansen binnen ons portfolio”, licht hij toe. Terwijl het bedrijf deze strategie volgt, “zullen we tegelijkertijd ons portfolio blijven evalueren en ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we de juiste activa hebben om de meest aantrekkelijke groeikansen te benutten, inclusief mogelijke overnames en desinvesteringen.” Hiermee geeft het bedrijf aan een verkoop van onderdelen te overwegen. La Faverie voegt toe: “We blijven onvermoeibaar gefocust op het stimuleren van duurzame omzetgroei, het vergroten van de winstgevendheid en het realiseren van een solide, aangepaste operationele marge van dubbele cijfers op termijn, terwijl we waarde creëren voor aandeelhouders op de lange termijn.”

Samenvatting Puig en The Estée Lauder Companies hebben hun onderhandelingen beëindigd zonder een akkoord te bereiken over een fusie, overname of andere vorm van integratie, zo blijkt uit verklaringen van beide bedrijven.

Zowel Puig als The Estée Lauder benadrukken de soliditeit van hun bedrijfsmodellen en hun toewijding aan de uitvoering van hun groeistrategieën, waarbij toekomstige fusies en overnames (M&A) niet worden uitgesloten.

Puig herbevestigt zijn vertrouwen in zijn merken en teams en blijft gefocust op zijn strategische koers. The Estée Lauder Companies zal zich via het plan ‘Beauty Reimagined’ richten op het versnellen van de herstructurering en het evalueren van het portfolio om groeikansen te stimuleren, inclusief mogelijke desinvesteringen.