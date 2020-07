Geen redding voor Strenesse na faillissement

Na een tweede failillissementsaanvraag vorig jaar en een stevige herstructurering , blijkt nu dat er voor Strenesse New GmbH geen toekomst is. Ondanks de bijna voltooide herstructurering medio maart, moet Strenesse zijn activiteiten aan het eind van het jaar staken als gevolg van de Corona-crisis, zo meldt het bedrijf in een korte verklaring.

Strenesse werd na het eerste faillissement zo’n drie jaar geleden overgenomen door de Nederlandse Maeg Holding, maar blijkt nu, ondanks vele pogingen tot herstructurering en kostenbesparing, financieel niet meer te redden. Een jaar geleden had Strenesse voor de tweede keer een aanvraag voor zelfbeheer ingediend. Het eerste kwartaal van 2020 toonde nog een positieve verkooptrend, maar dat was niet genoeg om te compenseren voor de gevolgen van de pandemie.

De aankomende herfst-/wintercollectie wordt nog wel op tijd geleverd en volgens bedrijfswoordvoerder Carolin Obermaier zijn de 56 werknemers die getroffen zijn door de sluiting inmiddels geïnformeerd.