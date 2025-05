Gelderland investeert in circulair medisch textiel

Provincie Gelderland investeert in het Europese project CEMTex, dat als doel heeft de circulariteit van medisch textiel te bevorderen. Het project gaat deze maand van start en richt zich op knelpunten bij inkoop, transport en regelgeving. Dat meldt de provincie op haar officiële website.

Ziekenhuizen zorgen voor een aanzienlijke milieubelasting. Jassen, mondmaskers en ander medisch textiel worden vaak na één keer gebruik weggegooid. Deze wegwerpproducten vormen een groot deel van het jaarlijkse Europese textielafval, dat oploopt tot wel 5,8 miljoen ton, aldus de provincie Gelderland.

CEMTex investeert daarom de komende vier jaar ruim 1,7 miljoen euro – afkomstig uit EU-middelen – in de overstap naar circulair gebruik van medisch textiel in ziekenhuizen. Ook wordt er gewerkt aan betere samenwerking tussen alle betrokken partijen, van producenten tot zorginstellingen. Daarnaast ondersteunt het project zorginstellingen bij het duurzamer inkopen.

Helga Witjes, sinds februari 2022 namens de VVD gedeputeerde in de provincie Gelderland deelt op de website: “Dankzij het Interreg-programma – een initiatief van de Europese Unie dat samenwerking tussen overheden uit verschillende lidstaten stimuleert – delen we kennis met andere landen. Zo kunnen we samen de ecologische voetafdruk van ziekenhuizen flink verkleinen en de circulaire transitie in de zorg versnellen. Niet alleen in Gelderland, maar ook internationaal."

Deelnemende partners in het CEMTex-project zijn onder meer: Central Denmark Region (Denemarken), Next Technology Tecnotessile en de gemeente Prato (Italië), North-East Regional Development Agency (Roemenië), Galician Health Knowledge Agency (Spanje), Hospital Emile Mayrisch (Luxemburg), Cluster Technical Textiles – CLUTEX (Tsjechië) en de Regional Development Agency of Lugansk Region (Oekraïne).