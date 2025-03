Gemeente Amsterdam wil textielpioniers verenigen in hub

In een poging om de transitie naar een circulaire textielsector te versnellen wil de Gemeente Amsterdam textielpioniers samenbrengen in een hub.

“Het versterken van het textielnetwerk is een prioriteit voor gemeente Amsterdam vanwege de enorme impact van textiel in de stad. De TextielHub biedt een unieke kans om koplopers uit de textielindustrie te ondersteunen en onderlinge samenwerking te bevorderen," aldus Dieuwertje de Wagenaar, senior beleidsadviseur circulair textiel bij de gemeente Amsterdam.

De hub beslaat in totaal 4.655 vierkante meter in Amsterdam. Er is ruimte voor kantoren, ateliers, werkplaatsen, studio’s en opslag. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor een kijkdag. In mei zal gemeente Amsterdam de tender voor de TextielHub hier publiceren en kunnen geïnteresseerde textielspelers of consortia een voorstel indienen.

Het is de bedoeling dat diverse soorten bedrijven samen komen in de hub. Door deze partijen met elkaar te verbinden hoopt de Gemeente Amsterdam op samenwerkingen die circulaire oplossingen kunnen bieden voor de stroom van afgedankt textiel.