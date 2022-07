Gemeente Enschede vecht beboeting voor tellen voorbijgangers in binnenstad aan

De gemeente Enschede vecht een beboeting aan die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hen vorig jaar oplegde wegens het tellen van het aantal bezoekers van de binnenstad, zo meldt RTV Oost.

De gemeente Enschede meette de drukte in de binnenstad via sensoren die wifi signalen vanuit de telefoons van voorbijgangers opvangt en registreert met een unieke code per telefoon.

Omdat deze gegevens voor langere tijd zijn bijgehouden, concludeerde de AP dat dat dit tellen verandert in het volgen van mensen. Hiermee zou volgens hen de privacy van burgers niet gewaarborgd zijn. Ook vinden zij dat de privacywet AVG met de methode wordt overtreden.

De gemeente maakte al eerder bij AP bezwaar tegen de boete, maar deze werd door hen ongegrond verklaard. Daarom legt gemeente Enschede de zaak nu voor aan de rechter.

Burgemeester Onno van Veldhuizen deelde volgens NU.nl over de situatie: “Wij voelen ons ten onrechte gestraft voor iets wat wij niet beoogden en wat ook feitelijk niet is gebeurd”. De toezichthouder van AP laat volgens NU.nl weten "er alle vertrouwen in te hebben dat de rechter bevestigt dat de boete terecht is."