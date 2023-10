Gemeente Etten-Leur komt met verbod op pakketpunten aan huis

De gemeente Etten-Leur verbiedt pakketpunten aan huis, omdat omwonenden klaagden over overlast, zo meldt de NOS. Het verbod op pakketpunten aan huis gaat vanaf volgend jaar in.

Mensen met een pakketpunt aan huis kunnen via bedrijven zoals Homerr thuis pakketten voor anderen aannemen en wat bijverdienen. Mensen die de online bestelling geplaatst hebben, kunnen er hun bestelling op vaste tijdstippen ophalen. Die pakketpunten zijn populair, zo worden er bij een van de pakketpunten in Etten-Leur dagelijks zo’n zeventig pakketten afgehaald. Echter zorgt dat ook voor problemen: omwonenden klaagden bij de gemeente over de hoeveelheid bestelbusjes en bezoekers.

In plaats van pakketpunten aan huis, komen er nu pakketkasten op vijf plekken verspreid over de gemeente, aldus de NOS. Een gemeenteraadslid vindt het ‘ergens dubbel’ dat de pakketpunten aan huis worden geschrapt. “De mensen die zo’n punt hebben, doen het niet echt voor het geld. Er zit ook een sociaal aspect aan. Dat verdwijnt nu helaas ook.”