Geox herstructureert: banenverlies verwacht, overleg met vakbonden gestart

Italiaans bedrijf Geox is aan het herstructureren. Volgende week, tijdens de modeweek in Milaan, vindt er naar verwachting een nieuwe bespreking plaats tussen de vakbonden en Geox. Op de agenda staat een personeelsinkrimping van ongeveer vijftien procent van de in totaal 750 werknemers wereldwijd, waarvan 500 op het hoofdkantoor in Montebelluna, zoals onlangs gemeld door de Venetiaanse editie van Corriere della Sera.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 10 september. Het bedrijf, genoteerd aan de Euronext Milan-beurs, beheerd door Borsa Italiana, ging toen in gesprek met de vakbondsvertegenwoordigers en Confindustria Treviso. Geox presenteerde enkele initiatieven ter ondersteuning van de uitvoering van het industriële plan dat op 19 december 2024 door de raad van bestuur is goedgekeurd. Dit plan omvat de noodzaak om het interne operationele model te herstructureren om de efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren, met een optimalisatie van de vaste kosten en een groter absorptievermogen daarvan.

"Op basis van de voorlopige analyses van het management is het nodig een kostenbesparingsplan te implementeren, dat ook de buitenlandse vestigingen betreft, door gebruik te maken van de instrumenten die de wetgeving biedt", aldus de verklaring van Geox.

"Het is een proces dat we in goede banen willen leiden om tot een overeenkomst te komen met zo min mogelijk impact. Allereerst willen we goed begrijpen waar het industriële plan op is gericht om zo richting te geven aan het traject dat we gaan afleggen", benadrukten de vakbonden. De komende dagen zal het herstructureringsplan, onder leiding van de nieuwe ceo Francesco Di Giovanni, die eind juli werd benoemd ter vervanging van Enrico Mistron, verder worden uitgewerkt.

De nieuwe benoeming maakt deel uit van een versnelling van de bedrijfstransformatie, die strategisch wordt geacht om de huidige uitdagingen aan te gaan die de rest van 2025 en het gehele jaar 2026 zullen blijven kenmerken, benadrukte het management.

In het eerste halfjaar van 2025 daalde de omzet met ongeveer 15 miljoen euro (min 4,7 procent) ten opzichte van het eerste halfjaar van het voorgaande jaar. Exclusief de impact van de sluiting van de filialen in China en de Verenigde Staten bedroeg de daling 6,1 miljoen euro (min 1,9 procent).

Ondertussen presenteert het bedrijf op 25 september in Milaan de nieuwe collecties voor de lente en zomer van 2026.