Geox omzet Q1 2025 daalt licht, webkanaal groeit

Geox spa heeft vandaag de resultaten over het eerste kwartaal van 2025 goedgekeurd. De geconsolideerde omzet over de eerste drie maanden van 2025 bedraagt 189,0 miljoen euro, een daling van 2,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (min 2,6 procent bij constante wisselkoersen), zo staat in een persbericht.

De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de prestaties van de wholesale- en retailkanalen, die slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd door de positieve prestaties van het webkanaal, aldus het management.

“Het eerste kwartaal van 2025 liet een omzetdaling zien van 2,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De goede prestaties van het webkanaal compenseerden de daling in de wholesale- en retailkanalen gedeeltelijk. Het is belangrijk te benadrukken dat de vergelijkbare winkelverkopen in lijn waren met het voorgaande jaar”, aldus Enrico Mistron, algemeen directeur.

“Ondanks deze lichte omzetdaling hebben de rationalisatie- en efficiëntie maatregelen van de kostenstructuur geleid tot een hogere gecorrigeerde ebit dan in het eerste kwartaal van 2024, met een verbetering van ongeveer 6,3 miljoen euro”, voegde de algemeen directeur eraan toe.

De omzet van het wholesale-kanaal bedraagt 74,7 miljoen euro, wat overeenkomt met 39,5 procent van de groepsomzet (40,3 procent in de eerste drie maanden van 2024). Er is een daling van 4,3 procent bij de huidige wisselkoersen (min 4,5 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van 78,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024.

De omzet van het retailkanaal bedraagt 61,2 miljoen euro, wat overeenkomt met 32,4 procent van de groepsomzet, een daling ten opzichte van de 64,8 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2024 (min 5,5 procent bij de huidige wisselkoersen, min 5,6 procent bij constante wisselkoersen). “Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de verschuiving in de commerciële kalender ten opzichte van het voorgaande jaar, evenals aan een negatief netto perimeter effect van ongeveer 1,2 miljoen euro als gevolg van winkelsluitingen die voornamelijk in de loop van 2024 hebben plaatsgevonden, waarvan vele in China”, aldus het persbericht.

Wat het distributiegebied betreft, is het aantal fysieke winkels in eigen beheer gedaald van 251 in maart 2024 tot 240 in maart 2025, terwijl het aantal franchise verkooppunten in dezelfde periode is gedaald van 157 tot 126.

De omzet via de digitale kanalen, die vanaf dit jaar de eigen website en de marktplaatsen omvatten (zowel direct als via wholesale beheerd), liet een positieve prestatie zien, met een stijging van 4,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024.

De omzet in Italië vertegenwoordigt 29,3 procent van de groepsomzet (28,4 procent in de eerste drie maanden van 2024) en bedraagt 55,4 miljoen euro, een lichte stijging van 0,6 procent ten opzichte van 55,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024.

De omzet in Europa vertegenwoordigt 45,3 procent van de groepsomzet (43,4 procent in de eerste drie maanden van 2024) en bedraagt 85,6 miljoen euro, vergeleken met 84,1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024, een stijging van 1,8 procent (1,6 procent bij constante wisselkoersen), voornamelijk dankzij de goede prestaties in Frankrijk en de Dach-regio.