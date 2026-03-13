Geox sluit 2025 af met een omzetdaling van 8,3 procent

Geox spa sluit 2025 af met een omzet van 608,7 miljoen euro, een daling van 8,3 procent ten opzichte van 2024. “2025 was voor Geox een jaar van diepgaande herziening van het operationele model. Dit resulteerde in een aanzienlijke verlaging van de kostenbasis, waarvan de eerste voordelen al zichtbaar waren in het afgelopen boekjaar”, benadrukt directeur Francesco Di Giovanni in een verklaring.

“Het marktklimaat wordt nog steeds gekenmerkt door een krimp in de consumentenbestedingen. Hierdoor noteerde de groep een omzetdaling van 5,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar op vergelijkbare basis. De ondernomen acties hebben al tastbare resultaten opgeleverd. Het verlies voor het boekjaar is gehalveerd ten opzichte van 2024 en de schuld aan banken is aanzienlijk verminderd tot 92,6 miljoen euro”, specificeert het management verder.

Het boekjaar 2025 kent een omzetdaling van ongeveer 55,1 miljoen euro (min 8,3 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar. Exclusief de impact van de sluiting van filialen in China en de Verenigde Staten en enkele minder rendabele distributiekanalen, bedraagt de daling 34,4 miljoen euro (min 5,3 procent).

De Ebit, na aftrek van eenmalige kosten, is ondanks de omzetdaling nagenoeg gelijk aan het voorgaande boekjaar en bedraagt circa 9,0 miljoen euro (8,8 miljoen euro in boekjaar 2024).

Het verlies voor boekjaar 2025, 16,2 miljoen euro, is bijna gehalveerd ten opzichte van de 30,3 miljoen euro in 2024.

De omzet uit het wholesale-kanaal bedraagt 194,3 miljoen euro. Dit is 31,9 procent van de groepsomzet (32,7 procent in 2024). Dit is een daling van 10,5 procent bij actuele wisselkoersen (min 10,6 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van de 217,1 miljoen euro in 2024.

De omzet uit het retailkanaal bedraagt 249,2 miljoen euro, wat neerkomt op 40,9 procent van de groepsomzet. Dit is een daling ten opzichte van de 261,2 miljoen euro in 2024 (min 4,6 procent bij actuele wisselkoersen, min 4,7 procent bij constante wisselkoersen). Exclusief de impact van de sluiting van filialen in China en de Verenigde Staten bedraagt de daling 8,4 miljoen euro (min 3,3 procent).

De omzet uit digitale kanalen daalt met 10,9 procent ten opzichte van december 2024. Onder deze kanalen vallen vanaf dit jaar de eigen website en marketplaces, zowel direct als via wholesale beheerd. De daling is mede het gevolg van een rationalisatiebeleid voor online verkoopkanalen, gestart in de tweede helft van het lopende boekjaar.