Geox sluit dochterondernemingen in China en de VS

De Italiaanse schoenenfabrikant Geox SpA stroomlijnt zijn bedrijfsactiviteiten. De groep kondigt aan dat het zijn dochterondernemingen in China en de VS eind dit jaar zal sluiten.

Beide bedrijven leverden slechts een onbeduidende bijdrage aan de omzet en draaiden verlies, aldus Geox. De maatregelen zijn erop gericht de efficiëntie te verhogen en beter in te spelen op de behoeften van de verkoop. De media speculeerden enkele weken geleden al over de sluiting van de activiteiten in de VS.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse markt, S&A Distribution Inc., boekte in het boekjaar 2023 een omzet van 9,6 miljoen euro en een bedrijfsverlies van 1,5 miljoen euro. De Chinese dochteronderneming Geox Trading Shanghai Limited, die twaalf winkels in het land exploiteert, realiseerde onlangs een jaaromzet van 13,8 miljoen euro en leed een bedrijfsverlies van 2,4 miljoen euro.

De Chinese activiteiten van de schoenenfabrikant zullen in de toekomst worden overgenomen door een "relevante internationale speler". Een overeenkomstige samenwerkingsovereenkomst staat op het punt te worden gesloten, verklaarde Geox.

Geox’ omzet over negen maanden daalt met 9,7 procent

Het bedrijf gaf ook informatie over de bedrijfsontwikkeling in de eerste negen maanden van dit jaar. De omzet bedroeg 525,5 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 9,7 procent (min 9 procent valuta-gecorrigeerd) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de wholesale daalde de omzet met 15,4 procent tot 274,5 miljoen euro. De omzet in de eigen winkels van het bedrijf en die van franchisenemers en in de e-commerce bedroeg 250,9 miljoen euro, 2,6 procent minder dan het overeenkomstige niveau van het voorgaande jaar.

De beschikbare cijfers gaven het management geen aanleiding om de bestaande jaarprognoses te wijzigen. Voor 2024 wordt nog steeds een omzetdaling van een midden-enkelcijferig percentage verwacht. De operationele marge zal naar verwachting met 50 basispunten stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar.