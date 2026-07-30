Geox spa: omzetdaling van 11,4 procent in eerste halfjaar

Geox spa sluit de eerste zes maanden af met een omzetdaling van 11,4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van het boekjaar (8,8 procent op vergelijkbare basis). De omzet bedraagt 270 miljoen euro. De aangepaste Ebitda komt uit op 13 miljoen euro, vergeleken met 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

“Geox opereerde in een uitdagende en sterk krimpende markt, die al gekenmerkt werd door zeer hevige concurrentie en buitengewone natuurlijke en niet-natuurlijke gebeurtenissen. Het bedrijf heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de winstgevendheid te herstellen, zelfs als dit ten koste ging van verkoopvolumes. Het effect van deze strategie is een aangepaste Ebitda (exclusief de impact van IFRS 16) van ongeveer 13 miljoen euro, vergeleken met circa 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste Ebit voor de periode bedraagt ongeveer 6 miljoen euro (na aftrek van eenmalige kosten van circa 1 miljoen euro), tegenover circa 1 miljoen euro voorheen. De bankschuld bedraagt 95,3 miljoen euro (100,5 miljoen euro per 30 juni 2025) en het werkkapitaal is 21,9 procent van de omzet van de laatste twaalf maanden, volledig in lijn met de seizoensgebonden trends”, benadrukt CEO Francesco Di Giovanni in een verklaring.

De maatregelen voor de efficiëntieverbetering van de kostenstructuur hebben in het betreffende halfjaar geleid tot een besparing op de operationele kosten van circa 19,1 miljoen euro, vervolgt het management.

De rationalisatie van productieprocessen en de keuzes in timing en methoden van inkoop “hebben economische voordelen opgeleverd en vooral een positief effect gehad op de schuldontwikkeling. Ondanks de lagere verkoopomzet wordt een schuld aan het einde van het boekjaar verwacht in een bandbreedte van 40 tot 45 miljoen euro. Dit is een zeer significant resultaat, aangezien de schuld aan het einde van het boekjaar 2025 nog circa 93 miljoen euro bedroeg”, specificeert Di Giovanni.

De omzet in het eerste halfjaar van 2026 toont een daling van 8,8 procent op vergelijkbare basis, dus exclusief de impact van de bewuste sluiting van winkels en enkele niet-winstgevende distributiekanalen en klanten. De daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedraagt in absolute termen 11,4 procent en treft nagenoeg alle verkoopkanalen en geografische gebieden.

Geox ontwikkelt en patenteert nieuw product: de Climasandal

In het eerste halfjaar van 2026 heeft Geox een nieuw product ontwikkeld en gepatenteerd: de Climasandal. Een preview hiervan is gedistribueerd naar geselecteerde winkels. Het is een sandaal voor mannen en vrouwen, gebaseerd op een intern ontwikkelde en gepatenteerde technologie, het Ventilated Cushioning System. Dit systeem zorgt voor luchtcirculatie door de natuurlijke beweging van de voet.