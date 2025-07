Geox SpA: omzetdaling van 4,7 procent in eerste halfjaar

Geox spa, genoteerd aan de Euronext Milan-markt, beheerd door Borsa Italiana, heeft vandaag de geconsolideerde resultaten per 30 juni 2025 goedgekeurd.

Het eerste halfjaar van boekjaar 2025 laat een omzetdaling zien van circa vijftien miljoen euro (min 4,7 procent) ten opzichte van het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar. Zonder de impact van de sluiting van de filialen in China en de Verenigde Staten, bedraagt de daling 6,1 miljoen euro (min 1,9 procent), meldt een persbericht.

De brutomarge blijft stabiel in procentuele termen van de omzet (51,2 procent), wat een daling in absolute termen betekent van circa 7,7 miljoen euro.

Het bedrijf heeft zojuist een nieuwe CEO benoemd: Francesco Di Giovanni, die de plaats inneemt van Enrico Mistron. De nieuwe benoeming past in een traject om de bedrijfstransformatie te versnellen.

Resultaten beïnvloed door complexe marktomstandigheden

‘Het eerste halfjaar van 2025 wordt nog steeds beïnvloed door complexe algemene marktomstandigheden. De macro-economische indicatoren bevestigen een nog steeds zwakke consumentendynamiek, gekenmerkt door een laag consumentenvertrouwen en een daaruit voortvloeiende aanzienlijke krimp van de vraag. Ondanks deze context blijven we volledig gefocust op de uitvoering van de initiatieven in ons industriële plan. We handhaven een rigoureuze aanpak, gericht op de meest winstgevende markten, procesoptimalisatie en kostenbeheersing’, aldus het management. ‘In de loop van het halfjaar is het eerste deel van de kapitaalverhoging van dertig miljoen euro, zoals vastgesteld in de financiële wet, met succes afgerond. Onze aandeelhouders hebben hier volledig aan meegedaan. Dit resultaat motiveert ons sterk en bevestigt het ingeslagen herstelpad.’

Omzet eerste zes maanden bedraagt 305,3 miljoen euro

De omzet over de eerste zes maanden bedraagt 305,3 miljoen euro, een daling van 4,7 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van boekjaar 2024. De EBITDA (exclusief gecorrigeerde IFRS 16-impact) bedraagt 8,6 miljoen euro ten opzichte van vier miljoen euro in het eerste halfjaar van 2024. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat is positief en bedraagt 0,6 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 5,5 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2024. Het gecorrigeerde nettoresultaat bedraagt min 3,1 miljoen euro, tegenover min 15,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2024.

De omzet in Italië vertegenwoordigt 29,6 procent van de groepsomzet (27,8 procent in het eerste halfjaar van 2024) en bedraagt 90,5 miljoen euro, een stijging van 1,6% ten opzichte van negentig miljoen euro in de eerste zes maanden van 2024.

De omzet in Europa bedraagt 47,4 procent van de groepsomzet (45,7 procent in het eerste halfjaar van 2024), ofwel 144,7 miljoen euro, ten opzichte van 146,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2024. Dit is een lichte daling (1,1 procent), voornamelijk als gevolg van de negatieve resultaten in de DACH-regio en op het Iberisch schiereiland.

De omzet in de overige landen bedraagt 70,1 miljoen euro, een daling van 17,5 procent (min 17,8 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024, als gevolg van negatieve resultaten in zowel het multimerkenkanaal als het directe kanaal. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de andere geografische reikwijdte, die in het eerste halfjaar omzet uit de Verenigde Staten en China omvatte voor een totaalbedrag van circa negen miljoen euro.

Schoenen vertegenwoordigen 91,9 procent van de geconsolideerde omzet, ofwel 280,7 miljoen euro, een daling van 3,8 procent (min 4,0 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024. De omzet uit de verkoop van kleding bedraagt 8,1 procent van de geconsolideerde omzet, ofwel 24,6 miljoen euro, een daling van 13,6 procent (min 14,0 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van 2024.