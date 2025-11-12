Geox spa: omzetdaling van 6,2 procent in de eerste negen maanden van 2025

Geox spa, een bedrijf genoteerd aan de Euronext Milaan-beurs van Borsa Italiana, sluit de eerste negen maanden af met een geconsolideerde omzet van 492,8 miljoen euro. Dit is een daling van 6,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (min 6,3 procent bij constante wisselkoersen). Exclusief de impact van de sluiting van de vestigingen in China en de Verenigde Staten, bedraagt de daling 19,3 miljoen euro (min 3,8 procent).

“Geox noteert een omzetdaling van 3,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar op vergelijkbare basis. De marktomstandigheden en de algemene consumentendynamiek blijven de vraag in de sector beïnvloeden, die aanzienlijk blijft krimpen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat ons directe retailkanaal een vergelijkbaar omzetniveau heeft behouden, in lijn met de voorgaande periode”, benadrukt CEO Francesco Di Giovanni in een verklaring.

De omzet uit het wholesale-kanaal bedraagt 172,6 miljoen, wat neerkomt op 35 procent van de groepsomzet

“Ondanks deze marktomstandigheden hebben we ons gericht op rationalisatie en efficiëntieverbetering van de kostenstructuur. Dit heeft geleid tot een hogere aangepaste Ebit dan in de eerste negen maanden van 2024”, voegt de CEO toe.

“Voor het boekjaar 2025 verwachten we, ondanks de zwakke omzet (hoge enkele cijfers) en dankzij de genoemde kostenbeheersingsmaatregelen, een aangepaste Ebit-marge die in lijn is met de eerdere verwachtingen van het plan. Daarnaast voorzien we een bankschuld tussen de 100 en 110 miljoen euro”, aldus Di Giovanni.

De omzet uit het wholesale-kanaal bedraagt 172,6 miljoen, wat neerkomt op 35 procent van de groepsomzet (35,1 procent in de eerste negen maanden van 2024). Dit is een daling van 6,3 procent bij actuele wisselkoersen (min 6,3 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van 184,2 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2024.

De omzet uit het retailkanaal bedraagt 186,9 miljoen, wat neerkomt op 37,9 procent van de groepsomzet. Dit is een lichte daling ten opzichte van de 190,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2024 (min 1,9 procent bij actuele wisselkoersen, min 1,9 procent bij constante wisselkoersen). Exclusief de impact van de sluiting van de vestigingen in China en de Verenigde Staten bedraagt de daling 0,6 miljoen euro (min 0,3 procent). Deze daling is toe te schrijven aan een negatief netto-perimetereffect van circa 1,3 miljoen euro, als gevolg van winkelsluitingen die voornamelijk in het boekjaar 2024 plaatsvonden.

In de loop van de negen maanden zijn er 23 nieuwe winkels geopend en 70 gesloten

De omzet uit digitale kanalen noteert een daling van 11,5 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2024. Deze kanalen omvatten sinds dit jaar de eigen website en de marketplaces, die zowel direct als via wholesale worden beheerd. De daling is mede het gevolg van een rationalisatiebeleid voor de online verkoopkanalen, dat in de tweede helft van het lopende boekjaar is ingezet.

Op 30 september 2025 telt het totale aantal ‘Geox shops’ 569, waarvan 236 in eigen beheer. In de loop van de negen maanden van 2025 zijn er 23 nieuwe winkels geopend en 70 gesloten. Dit is in lijn met de geplande optimalisatie van het distributienetwerk in de meer volwassen markten.

Het operationeel netto werkkapitaal bedraagt circa 161,4 miljoen euro. Dit is een stijging van circa 57,0 miljoen euro ten opzichte van 104,4 miljoen euro op 31 december 2024 en 2,1 miljoen euro lager dan op 30 september 2024 (163,5 miljoen euro). De ontwikkeling van het werkkapitaal in de negen maanden is in lijn met de seizoensgebondenheid van de business, wat resulteert in een overeenkomstige kasopname.