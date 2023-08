Gerechtshof: G-Maxx maakt geen merkinbreuk op Mexx

Modemerk Mexx heeft bot gevangen bij het gerechtshof. Modemerk G-Maxx maakt namelijk geen merkinbreuk op het woordmerk of andere merken van Mexx, zo oordeelt het hof.

Mexx was eerder al naar de rechtbank in Den Haag gestapt vanwege de kwestie. Ook daar klonk het oordeel dat G-Maxx geen inbreuk maakte. Mexx stapte vervolgens naar het hof. Mexx stelt dat er verwarring ontstaat tussen de twee merken én dat G-Maxx geprofiteerd heeft van de naamsbekendheid van Mexx.

De rechtbank oordeelt dat hiervan geen sprake is. Niet alleen zijn er consumentenonderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen verwarringsgevaar is, ook kon G-Maxx tijdens de oprichting van het merk geen profijt halen uit de naam Mexx. De merkregistratie van G-Maxx gebeurde namelijk in 2016, toen Mexx al ruim een jaar failliet was. G-Maxx kon op dat moment niet weten dat Mexx kleding op kleinere schaal nog verkocht werd en dat later een herstart voor Mexx plaats zou vinden. Het gerechtshof vindt dan ook dat Mexx niet genoeg hard kan maken dat G-Maxx heeft meegelift op de naam van Mexx.

De kwestie loopt al jaren, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten. Al in 2019 sommeerde Mexx International het moederbedrijf van G-Maxx, C&S Designs c.s. te stoppen met het maken van merkinbreuk. G-Maxx gaf aan geen inbreuk te maken, waarop Mexx International in 2020 aankondigde een procedure te starten.