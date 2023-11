Gerry Weber begint met herstructureren, trekt zich terug van de beurs

Nu het herstructureringsplan van Gerry Weber International AG juridisch bindend is geworden, moeten de maatregelen voor de financiële reorganisatie snel worden uitgevoerd.

Onderdeel van het herstructureringsplan is een volledige kapitaalvermindering. Dit houdt in dat het aandelenkapitaal tot nul wordt gereduceerd, zodat de huidige aandeelhouders van Gerry Weber zonder compensatie vertrekken en de aandelen niet langer op de beurs genoteerd staan. Verder is er een kapitaalverhoging tot 50.000 euro gepland. Op deze nieuwe aandelen zal volledig worden ingeschreven door een reorganisatie-investeerder, GWI Holding S.à.r.l., gevestigd in Luxemburg.

Gerry Weber vereenvoudigt structuur

Om de structuur van het bedrijf te vereenvoudigen, zal het worden omgezet in een GmbH.

"Dankzij de goedkeuring van het herstructureringsplan door onze schuldeisers kunnen we de Gerry Weber Groep weer een solide financiële basis geven. Onze aandeelhouders, commissies en zakenpartners hebben ons geweldig gesteund", zegt Florian Frank, CFO. "Met de implementatie van het herstructureringsplan beschikken we in de toekomst over een financieringsstructuur waarmee we de operationele reorganisatie op volle kracht kunnen doorzetten."

In de afgelopen maanden is al een aantal herstructureringsmaatregelen doorgevoerd: Het filialennetwerk is afgeslankt en de eigen retailactiviteiten in Oostenrijk zijn stopgezet. Daarnaast is de inkoop gestroomlijnd door het strategische partnerschap op het gebied van inkoop met het bedrijf Techno-Design en de stroomlijning en consolidatie van het hoofdkantoor in Halle/Westfalen.

Strategisch gezien wil het bedrijf zich in de toekomst richten op de gezonde kern van de eigen detailhandel en ook vertrouwen op sterke partnerschappen met detailhandelaren. "Onze speciale aandacht zal uitgaan naar drie hoofdgebieden: Een sterk team in Halle en daarbuiten met onze partners, op de productontwikkeling van onze collecties en op de behoeften van onze detailhandelspartners en klanten," benadrukt Dirk Reichert, CEO van Gerry Weber International AG.