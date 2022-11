Gerry Weber International AG behaalt omzetplus van 30,2 procent

Duitse modegroep Gerry Weber International AG heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar een omzetplus van 30,2 procent behaald De omzet kwam hierdoor uit op 247,4 miljoen euro, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

De stijging in omzet schrijft de Duitse groep voornamelijk toe aan het feit dat winkels gedurende de hele financiële periode geopend waren. Een jaar eerder had Gerry Weber International AG nog te maken met covid-gerelateerde sluitingen van winkels in de diverse markten waarin het actief is. De modegroep is eigenaar van de merken Gerry Weber, Taifun en Samoon.

Het gerapporteerd ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) komt neer op 36,9 miljoen euro. Dit is ruim 13 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. Het netto inkomen verbeterde eveneens, maar bleef negatief. Het netto inkomen steeg van een min van 24,3 miljoen euro naar een min van 10,2 miljoen euro.

De groep geeft aan dat gedurende de negen maanden de impact van de pandemie nog gevoeld werd, maar dat ook de effecten van de oorlog in Oekraïne en de inflatie impact hadden. Ondanks onzekere omstandigheden en een marktomstandigheden die blijven verslechteren, aldus de groep, blijft Gerry Weber International AG een omzet tussen de 315 miljoen en 340 miljoen euro verwachten.