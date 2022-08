Gerry Weber International AG groeit omzet en ‘normaliseert’ EBITDA in H1

Gerry Weber International AG maakte in het eerste half jaar van 2022 een omzetplus van 48,4 procent door en ‘normaliseerde’ de EBITDA na een daling in 2021, zo meldt het bedrijf hun halfjaarverslag. Op basis van de resultaten stelt Gerry Weber International AG hun verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij.

Waar de omzet in het eerste half jaar van 2021 nog 106 miljoen euro was, was deze dit jaar 157 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op 19,6 miljoen euro. Vorig jaar was deze in dezelfde periode nog slechts 7,5 miljoen euro. Het netto verlies van het bedrijf kwam hiermee uit op 12,4 miljoen euro, een halvering ten opzichte van de 24,7 miljoen euro verlies die bij afsluiting van het eerste half jaar van 2021 in de boeken stond.

Bijna de helft van de omzet (48,9 procent) kwam voort uit activiteiten in thuisland Duitsland. De omzet steeg hier met 43,5 procent ten opzichte van vorig jaar naar een totaal aan 80,3 miljoen euro.

Vooral de omzet vanuit de fysieke retail groeide sterk (met 78,8 procent), van 42,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021 naar 75,8 miljoen euro in dezelfde periode dit jaar. Deze toename is volgens Gerry Weber International AG toe te wijzen aan de heropening van winkels na initiële coronaristricties.

Er werd 2,5 miljoen euro omgezet via e-commerce activiteiten (een omzetplus van 27,4 ten opzichte van vorig jaar). Ook het wholesale segment groeide met 26,2 procent, van 43,2 miljoen euro vorig jaar naar 52,5 miljoen euro dit jaar. Het wholesale segment zou net als het retail segment positief beïnvloed zijn door de heropening van fysieke winkels.