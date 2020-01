Gerry Weber International AG sluit insolventieprocedure af

Gerry Weber International AG heeft na acht maanden de insolventieprocedure afgesloten. Dit meldt het merk vandaag in een statement. Op 31 december heeft de rechtbank van Bielefeld de insolventieprocedure opgeheven. Het bedrijf meldt verheugd in het persbericht dat ‘met het start van het nieuwe jaar de Gerry Weber Group ook een frisse start heeft’.

Gerry Weber International AG startte in april 2019 de insolventieprocedure met het doel het bedrijf te herstructureren en een nieuwe financiële structuur op te bouwen. Het plan werd in september geaccepteerd en op 25 oktober wettelijk bindend. Het insolventieplan is sindsdien geïmplementeerd.

Johannes Ehling, de woordvoerder voor het management van Gerry Weber International in het persbericht: “Gerry Weber start het jaar met een status van normale operationele activiteiten en een solide kapitaalbasis, nieuwe eigenaren en een duidelijk concept voor de toekomst. We hebben het insolventieplan gebruikt om de al gaande herstructurering van onze activiteiten verder te brengen. Alle medewerkers mogen trots zijn op de behaalde resultaten, onze focus zal nu alleen op de toekomst gericht worden.”

Gerry Weber International AG is het moederbedrijf van de merken Gerry Weber, Taifun en Samoon.