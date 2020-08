Gerry Weber International AG ziet omzet met ruim 100 miljoen euro afnemen in H1

Het eerste financiële halfjaar heeft bij Gerry Weber International AG gezorgd voor een omzetdaling van ruim 100 miljoen euro. De omzet daalde van 247,7 miljoen euro naar 140,5 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële verslag. Ongeveer 57 miljoen euro van die daling schrijft de groep toe aan de impact van de coronacrisis.

Gerry Weber International AG plaatst een kanttekening bij de resultaten. In het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar, waar de huidige resultaten dus mee vergeleken worden, onderging het bedrijf een insolventieprocedure. Vanwege die omstandigheden zijn de resultaten niet volledig met elkaar te vergelijken aldus het Duitse bedrijf. De omzetdaling is namelijk ook deels te verklaren door winkels die gesloten zijn en de vermindering van ruimte bij verkooppunten.

De brutowinst verminderde in de eerste zes maanden van het boekjaar van ruim 141 miljoen euro naar 81 miljoen euro. Wel heeft het bedrijf het nettoverlies flink terug weten te brengen. Waar deze in het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar nog op 144 miljoen euro stond, is dit in de afgelopen zes financiële maanden gereduceerd naar een verlies van 34 miljoen euro.

Naast naamgever Gerry Weber, heeft de groep ook de merken Taifun en Samoon in het portfolio. De groep is met de merken in veel markten in Europa en het Midden-Oosten vertegenwoordigd. Duitsland, de thuismarkt, van de groep, blijft de meeste omzet genereren. Zo’n 56 procent van de omzet uit het eerste halfjaar werd hier behaald. Benelux staat op de tweede plek met een aandeel van 13 procent.