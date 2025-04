Gerry Weber: Nederlandse dochteronderneming failliet verklaard

De insolventiegolf bij kledingconcern Gerry Weber rolt verder. Woensdag maakte de Nederlandse dochteronderneming Gerry Weber Retail B.V. bekend dat zij failliet is verklaard. Het nieuws kwam niet als een verrassing. Slechts enkele dagen geleden had het bedrijf, dat de 38 winkels en de online business van Gerry Weber in Nederland beheert, uitstel van betaling aangevraagd.

De belangrijkste oorzaak van de huidige problemen zijn volgens het bedrijf de "financiële moeilijkheden" van het Duitse moederbedrijf Gerry Weber International GmbH, dat reeds medio maart faillissement aanvroeg.

Voor de Nederlandse dochter zijn Marc van Zanten en Marlous de Groot van het advocatenkantoor CMS als curatoren aangesteld. Zij toonden zich tamelijk optimistisch over de toekomstperspectieven van het bedrijf: Het faillissement biedt "de beste kans voor een doorstart van het merk", verklaarden zij in een verklaring.

Curatoren zien kansen voor voortbestaan Gerry Weber in Nederland

Terwijl de Nederlandse webshop van Gerry Weber tijdelijk gesloten werd, blijven de 38 fysieke winkels in het land voorlopig open. De bevoorrading van de winkels met nieuwe collecties is volgens de curatoren "tot nader order" mogelijk, aldus een persbericht. Ook de leveringen aan groothandelspartners worden voortgezet.

Curator Van Zanten benadrukte dat er "ook internationaal groeiende interesse is in de voortzetting van de damesmodeketen". "Doordat de winkels openblijven, nemen de kansen toe dat Gerry Weber in Nederland kan blijven bestaan", verklaarde hij. Momenteel wordt naar een passende oplossing gezocht.