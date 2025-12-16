Gesloten-kringlooprecycling voor badmode: de oplossing is er.

Gesloten-kringlooprecycling van complexe textielmengsels is lang de achilleshiel van de kledingindustrie geweest. Badmode, panty's en andere technische kleding waren bij gebrek aan werkbare oplossingen voor het scheiden van componenten meestal gedoemd tot verbranding of storten.

Aan dit tijdperk komt mogelijk een einde. Radici InNova, de onderzoeks- en innovatietak van RadiciGroup, heeft een recyclingproces ontwikkeld en gepatenteerd op basis van selectieve oplossingstechnologie. Deze techniek verwerkt gemengd textielafval en wint zowel polyamide (PA6 en PA66) als Lycra®-elastaanvezels terug.

Validatie in drie stappen voor een eindproduct

De effectiviteit van het proces is bewezen in een samenwerking tussen drie grote spelers: RadiciGroup, The Lycra Company en het Duitse lingerielabel Triumph.

Het project startte vier jaar geleden met uitgebreide studies bij Radici InNova. Na een eerste ontwikkelingsfase zijn monsters van Lycra ®-vezels uit gemengde textielmaterialen teruggewonnen en naar The Lycra Company gestuurd voor verificatie van de recyclebaarheid.

De validatiefase maakte gebruik van de slapende voorraad van Triumph. Het merk leverde een gebreide stof met 16 procent Lycra ®-vezel. Radici InNova slaagde erin het polyamide en de Lycra ®-vezel te scheiden en terug te winnen. The Lycra Company spon de Lycra ®-vezel opnieuw en RadiciGroup zette het gerecyclede polyamide om in een nieuw garen genaamd Renycle®. Van de gerecyclede garens (Lycra ®-vezel en Renycle®) is zestig meter nieuwe zwarte stof gemaakt. Triumph produceerde hiervan een passende lingerieset (beha en slip).

Dit prototype bewijst dat circulariteit van complexe kleding technisch haalbaar is, stelt The Lycra Company.

Bijpassende beha en slip van Sloggi Credits: Sloggi

Economische haalbaarheid en behoud van prestaties

Een van de doorbraken van deze technologie is de economische en ecologische haalbaarheid. Het proces maakt gebruik van niet-toxische en niet-ontvlambare oplosmiddelen. Het ontwerp is efficiënt: niet alleen de twee hoofdvezels zijn terug te winnen, maar ook het oplosmiddel zelf, ongeacht de vezelverhouding in de oorspronkelijke stof.

Nicholas Kurland, directeur productontwikkeling bij The Lycra Company, benadrukt dat elastaan nu geen obstakel meer vormt voor circulariteit: "Lycra®-vezels behouden hun erkende prestaties op het gebied van elasticiteit en herstel. Ze bieden comfort, pasvorm en bewegingsvrijheid, zelfs na herintegratie in het spinproces."

Stefano Alini, directeur van Radici InNova, is verheugd: "Dankzij dit project breekt een nieuw tijdperk aan voor textielrecycling. Voor het eerst is aangetoond dat vezels uit gemengde stoffen terug te winnen zijn en opnieuw te gebruiken voor de productie van nieuwe kleding."

Vooruitzichten voor industrialisatie en capsulecollecties

Hoewel het project zich nog in de prototypefase bevindt, richten de partners zich al op industrialisatie.

Vera Galarza, hoofd duurzaamheid bij Triumph, bevestigt de inzet van het merk: "Onze volgende stap is de ontwikkeling van een capsulecollectie. Tegelijkertijd werken we aan oplossingen voor productidentificatie, materiaaltraceerbaarheid en circulariteitssystemen."

Dit partnerschap tussen specialisten in chemie (RadiciGroup), vezels (The Lycra Company) en kleding (Triumph) opent nieuwe perspectieven voor afvalvermindering. Het versterkt de transitie van de textielindustrie naar een werkelijk circulair model.